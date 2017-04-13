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На МКАД из-за несоблюдения дистанции столкнулись восемь автомобилей

14.04.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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Утром 14 апреля на МКАД столкнулись восемь автомобилей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Серия аварий произошла около 08.45 на внешнем кольце МКАД. Водитель Renault, ехавший в крайней левой полосе, из-за несоблюдения дистанции врезался в попутный Opel, который начал притормаживать из-за образовавшегося впереди затора. В свою очередь в Renault въехал Mercedes, а в тот — Volkswagen.

Водитель BMW, который ехал за VW, успел остановиться, а вот следовавший за ним водитель Honda — нет. За этой «двойкой» аналогично столкнулись Volkswagen и Hyundai.











В результате аварий никто не пострадал. Инспекторы составили административные протоколы на четырех водителей.

 
 
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Инспекторы составили административные протоколы на четырех водителей.

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