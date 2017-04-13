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На МКАД из-за несоблюдения дистанции столкнулись восемь автомобилей
Утром 14 апреля на МКАД столкнулись восемь автомобилей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Серия аварий произошла около 08.45 на внешнем кольце МКАД. Водитель Renault, ехавший в крайней левой полосе, из-за несоблюдения дистанции врезался в попутный Opel, который начал притормаживать из-за образовавшегося впереди затора. В свою очередь в Renault въехал Mercedes, а в тот — Volkswagen.
Водитель BMW, который ехал за VW, успел остановиться, а вот следовавший за ним водитель Honda — нет. За этой «двойкой» аналогично столкнулись Volkswagen и Hyundai.
В результате аварий никто не пострадал. Инспекторы составили административные протоколы на четырех водителей.
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Инспекторы составили административные протоколы на четырех водителей.
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