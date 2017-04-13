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Годовой доход Путина в 2016 году составил 8,9 млн рублей

14.04.2017 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Годовой доход Путина в 2016 году составил 8,9 млн рублей

На сайте Кремля опубликована декларация о доходах российского президента

Как сообщает Forbes, средний ежемесячный доход главы российского государства составил 738 тыс. рублей. За 2016 год Владимир Путин заработал 8858,432 тыс. рублей, что ниже доходов, полученных им в 2015 году на 33 тыс. рублей.

Средний доход главы государства в месяц на протяжении 2016 года составил 738 тыс. рублей  В 2015 году это показатель был равен 741 тыс. рублей. Согласно информации, содержащейся в декларации президента, его недвижимость и автопарк остались прежними. В собственности Путина — земельный участок на 1500 кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В его пользовании также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Президент России также является обладателем двух раритетных автомобилей «Волга» ГАЗ М21, внедорожника «Нива» и прицепа «Скиф». В 2013 году заработок президента составлял более 3,6 млн рублей, в 2014 году — 7,6 млн. Более чем двукратный рост был обусловлен указом о повышении денежного вознаграждения президенту и премьер-министру России, чья зарплата на тот момент отставала от доходов подчиненных.

 
 
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На сайте Кремля опубликована декларация о доходах российского президента

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