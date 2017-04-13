МИНСК, 14 апреля — Sputnik. Историю спасения мозаик мастеров Серебряного века из варшавского храма публикует в канун Пасхи информационное агентство и радио Sputnik.

На Саксонской площади польской столицы до 1924 года возвышался Свято-Александро-Невский храм. Его строили и отделывали лучшие мастера Серебряного века России: Виктор Васнецов, Николай Кошелев, Николай Бруни и Виктор Думитрашко. Храм был по-настоящему великолепен — тот подъем, который переживало русское искусство конца XIX — начала XX веков и огромный бюджет проекта (на строительство ушло более 2,3 тонн золота в эквиваленте), позволили создать жемчужину мирового уровня. К сожалению, наслаждаться внешним величием и богатством убранства суждено было недолго, службы в храме проходили всего 3 года.

Как спасали мозаики мастеров Cеребряного века из варшавского храма>>

О том, как спасали произведения искусства из варшавского храма и как уникальные мозаики оказались в Барановичах читайте в лонгриде Sputnik, который будет опубликован в субботу.

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