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Sputnik расскажет о спасении мозаик Серебряного века из варшавского храма

14.04.2017 17:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апреля — Sputnik. Историю спасения мозаик мастеров Серебряного века из варшавского храма публикует в канун Пасхи информационное агентство и радио Sputnik.

На Саксонской площади польской столицы до 1924 года возвышался Свято-Александро-Невский храм. Его строили и отделывали лучшие мастера Серебряного века России: Виктор Васнецов, Николай Кошелев, Николай Бруни и Виктор Думитрашко. Храм был по-настоящему великолепен — тот подъем, который переживало русское искусство конца XIX — начала XX веков и огромный бюджет проекта (на строительство ушло более 2,3 тонн золота в эквиваленте), позволили создать жемчужину мирового уровня. К сожалению, наслаждаться внешним величием и богатством убранства суждено было недолго, службы в храме проходили всего 3 года.

Как спасали мозаики мастеров Cеребряного века из варшавского храма>>

О том, как спасали произведения искусства из варшавского храма и как уникальные мозаики оказались в Барановичах читайте в лонгриде Sputnik, который будет опубликован в субботу.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.О том, как спасали произведения искусства из варшавского храма и как уникальные мозаики оказались в Барановичах читайте в лонгриде Sputnik, который будет опубликован в субботу.

 
Теги: Минск
 
 
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Трагическая судьба одного из красивейших православных храмов - Свято-Александро-Невского собора в Варшаве в лонгриде Sputnik

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