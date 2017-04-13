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Лукашенко предлагает комплекс мер по углублению интеграции в ЕАЭС

14.04.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На саммите ЕАЭС в Бишкеке в государственной резиденции "Алаарча" собрались президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Молдовы. По мнению президента Беларуси, текущий 2017 год должен стать переломным в становлении ЕАЭС, но при этом в функционировании интеграционного объединения достаточно проблемных вопросов, замалчивать которые контрпродуктивно.

Александр Лукашенко предложил лидерам стран-членов ЕАЭС комплекс первоочередных мер по расширению и углублению евразийской интеграции.

"Первое: нам следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. Следить за его соблюдением должна Евразийская экономическая комиссия. Второе: заслушать на нашем очередном заседании доклад комиссии о ходе работ по устранению изъятий, барьеров, ограничений на внутреннем рынке Союза. Евразийскому межправительственному совету и комиссии необходимо уделять больше внимания этому вопросу. Это суть нашей организации, от него никуда не уйти", — заявил Лукашенко.

Лукашенко предлагает комплекс мер по углублению интеграции в ЕАЭС
© Sputnik Алексей Никольский
Лукашенко: проблемы в ЕАЭС нарастают, как снежный ком

Белорусский лидер также отметил, что продолжая работу по совершенствованию договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего евразийского экономического совета, возможно, в октябре в Москве, как предлагал президент России.

"Кроме того, нереализованной остается инициатива по выработке механизма функционирования ЕАЭС. Когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в Союзе. Делая основной упор на совершенствование внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси признал, что заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Поэтому белорусский лидер призывал шире использовать подобные соглашения для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации.

Также в ходе переговоров в Бишкеке главы государств — участников ЕАЭС уделили особое внимание экономическому сотрудничеству с третьими странами. В частности, рассмотрены вопросы создания зоны свободной торговли с Ираном и заявка Молдовы на получение статуса наблюдателя в ЕАЭС. Кроме того, главы государств Евразийского союза обсудили основные ориентиры макроэкономической политики своих стран на ближайшие два года.

Комментарий Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На встрече глав государств в Бишкеке Александр Лукашенко заявил, что противоречия в ЕАЭС нарастают "как снежный ком" из-за односторонних шагов членов организации...

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