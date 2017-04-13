﻿﻿ ГПК: более 400 фур стоят на границах на выезд из Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГПК: более 400 фур стоят на границах на выезд из Беларуси

14.04.2017 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Более 400 большегрузных автомобилей скопилось в пятницу 14 апреля в пунктах пропуска на границе Беларуси и стран Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

Традиционно очереди машина на границах начинают расти к выходным. Ранее в ЕС предупредили сопредельные страны о введении в пунктах пропуска усиленного контроля пересекающих рубежи граждан и автомобилей.

По данным ГПК, больше всего фур стоит в ПП "Каменный Лог" – 150 машин, еще 30 большегрузов ждут выезда в Литву в "Котловке", 51 – в "Бенякони", 15 – в "Привалке".

Есть очереди и на границе с Латвией: в "Григоровщине" стоят 40 большегрузных автомобилей, в "Урбанах" – 120.

На польском направлении, по информации пограничников, ситуация спокойная: небольшие очереди на въезд в Беларусь есть со стороны Польши только в "Брузгах" и "Козловичах".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди скопились на литовском и латвийском направлениях: больше всего машин стоит в "Каменном Логе" и "Урбанах".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Страстная неделя: мир готовится к Bоскресению Христа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика