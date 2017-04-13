МИНСК, 14 апр – Sputnik. Более 400 большегрузных автомобилей скопилось в пятницу 14 апреля в пунктах пропуска на границе Беларуси и стран Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

Традиционно очереди машина на границах начинают расти к выходным. Ранее в ЕС предупредили сопредельные страны о введении в пунктах пропуска усиленного контроля пересекающих рубежи граждан и автомобилей.

По данным ГПК, больше всего фур стоит в ПП "Каменный Лог" – 150 машин, еще 30 большегрузов ждут выезда в Литву в "Котловке", 51 – в "Бенякони", 15 – в "Привалке".

Есть очереди и на границе с Латвией: в "Григоровщине" стоят 40 большегрузных автомобилей, в "Урбанах" – 120.

На польском направлении, по информации пограничников, ситуация спокойная: небольшие очереди на въезд в Беларусь есть со стороны Польши только в "Брузгах" и "Козловичах".