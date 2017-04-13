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Страстная неделя: мир готовится к Bоскресению Христа
14.04.2017 17:40 — Разное | Sputnik Беларусь
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В этом году у христиан совпадает день Пасхи, Светлое Христово Воскресение приходится на 16 апреля.
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Страстная седмица - последние дни перед Пасхой, в которые христиане вспоминают Тайную Вечерю, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.
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