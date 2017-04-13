Смотрите в фотоленте Sputnik кадры Страстной недели со всего христианского мира: Испании, Великобритании, Филиппин, Никарагуа, Мальты, Сальвадора, США, Гондураса, Боснии и Герцоговины, Иерусалима. В каждой стране свои традиции празднования, однако все они так или иначе посвящены последним дням земной жизни Иисуса.

В этом году у христиан совпадает день Пасхи, Светлое Христово Воскресение приходится на 16 апреля.