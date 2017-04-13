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В марте Китай по закупкам нефти обогнал мирового лидера – США
14.04.2017 17:36 — Разное | Ежедневник
Причиной стал резкий рост объемов закупок независимыми китайскими НПЗ из-за нового регулирования.
Как сообщает
Главное таможенное управление КНР приводит данные, согласно которым в марте объем импорта составил 38,95 млн тонн или почти 9,2 млн баррелей в день. Для сравнения, в феврале импорт нефти составил лишь 8,3 млн баррелей в сутки. В целом импорт нефти Китаем в первом квартале 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на всплеск импорта в первом квартале, аналитик HIS Mаrkit Гарри Лю прогнозирует резкое снижение импорта до порядка 8 млн баррелей в сутки в ближайшие месяцы из-за сезонных ремонтных работ во втором квартале и нехватки свободного места в нефтехранилищах.
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Причиной стал резкий рост объемов закупок независимыми китайскими НПЗ из-за нового регулирования.
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