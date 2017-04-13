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В марте Китай по закупкам нефти обогнал мирового лидера – США

14.04.2017 17:36 — Разное | Ежедневник  
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В марте Китай по закупкам нефти обогнал мирового лидера – США

Причиной стал резкий рост объемов закупок независимыми китайскими НПЗ из-за нового регулирования.

Как сообщает Forbes со ссылкой на Управления энергетической информации США (EIA), в марте 2017 года импорт сырой нефти в Китай вырос до рекордного уровня и составил почти 9,2 млн баррелей в сутки. таким образом, Китай опередил США по объемам импорта впервые в истории. причиной тому стал резкий рост наращивания объемов закупок независимыми китайскими НПЗ после получения ими в январе государственных квот на импорт нефти в 2017 году.

Главное таможенное управление КНР приводит данные, согласно которым в марте объем импорта составил 38,95 млн тонн или почти 9,2 млн баррелей в день. Для сравнения, в феврале импорт нефти составил лишь 8,3 млн баррелей в сутки. В целом импорт нефти Китаем в первом квартале 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на всплеск импорта в первом квартале, аналитик HIS Mаrkit Гарри Лю прогнозирует резкое снижение импорта до порядка 8 млн баррелей в сутки в ближайшие месяцы из-за сезонных ремонтных работ во втором квартале и нехватки свободного места в нефтехранилищах.

 
 
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Причиной стал резкий рост объемов закупок независимыми китайскими НПЗ из-за нового регулирования.

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