После трехнедельного перерыва, во время которого белорусские футболисты в Грузии не сумели пробиться в финальную стадию чемпионата Европы, возобновляется розыгрыш национального первенства по мини-футболу среди команд высшей лиги.



Фото: МФК «Столица»

Лидерам чемпионата минской «Столице» и гомельскому ВРЗ предстоят игры с несложными соперниками: первые на выезде сразятся с «АК Южный», а вторые дома примут «Динамо-БНТУ». И если «южане» в домашнем матче еще, возможно, способны «показать зубы», то вот «студенты», наверняка, в очередной раз уедут из Гомеля с крупным поражением.

У идущего третьим «Лидсельмаша», напротив, в соперниках крепкий «Витэн». «Энергетики» отстают от прошлогодних чемпионов на 6 пунктов, поэтому предстоящий матч является для них хорошей возможностью начать ликвидацию этого отставания.

Ждать осечки «Витэна» будут МАПИД и «Дорожник». У этих трех команд равное количество баллов, а значит, и равные шансы на заветную четвертую позицию. При этом МАПИД сыграет с номинально гонящимся за ним БЧ (команды разделяют 8 очков), а «Дорожнику» предстоит встреча с «УВД-Динамо», которое еще имеет математические шансы на плей-офф.

Гораздо более убедительным смотрится «Гранит». Его давление на идущий восьмым «Борисов-900» вполне реально (отставание 2 очка), и есть ощущение, что много забивающей микашевичской команде под силу подвинуть борисовчан. В 25-м туре «Гранит» сыграет с «Форте», а «Борисов-900» померяется силами с «Аматарам».

Еще одно противостояние, которое с турнирной точки зрения уже ничего не значит, состоится в Светлогорске. Здесь ЦКК будет принимать минскую «Охрану-Динамо».

Шесть из восьми поединков 25-го тура состоятся в субботу, 15 апреля. Еще два пройдут в понедельник, 17 апреля. За результатами во всех встречах можно будет традиционно следить в текстовом режиме on-line на официальном сайте МФК «Столица».

25-й тур

15 апреля

«АК Южный» — «Столица»

«ЦКК» — «Охрана-Динамо»

«Гранит» — «Форте»

«Борисов-900» — «Аматар»

ВРЗ — «Динамо-БНТУ»

«Дорожник» — «УВД-Динамо»

17 апреля

МАПИД — БЧ

«Лидсельмаш» — «Витэн».

Команды И В Н П М О 1. Столица 24 18 4 2 99−40 58 2. ВРЗ 24 18 1 5 101−47 55 3. Лидсельмаш 24 17 3 4 105−45 54 4. Витэн 24 14 6 4 90−56 48 5. Дорожник 24 15 3 6 87−51 48 6. МАПИД 24 14 6 4 83−47 48 7. БЧ 24 12 4 8 68−51 40 8. Борисов-900 24 11 4 9 76−66 37 9. Гранит 24 10 5 9 94−95 35 10. УВД-Динамо 25 10 5 10 70−86 35 11. Форте 25 7 6 12 57−74 27 12. Охрана-Динамо 26 6 5 15 72−82 23 13. АК Южный 25 6 1 18 50−92 19 14. Аматар 24 3 4 17 51−101 13 15. Динамо-БНТУ 25 3 3 19 59−123 12 16. ЦКК 24 1 0 23 39−145 3