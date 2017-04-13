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15 и 17 апреля пройдут матчи 25-го тура ЧБ по мини-футболу
После трехнедельного перерыва, во время которого белорусские футболисты в Грузии
Лидерам чемпионата минской «Столице» и гомельскому ВРЗ предстоят игры с несложными соперниками: первые на выезде сразятся с «АК Южный», а вторые дома примут «Динамо-БНТУ». И если «южане» в домашнем матче еще, возможно, способны «показать зубы», то вот «студенты», наверняка, в очередной раз уедут из Гомеля с крупным поражением.
У идущего третьим «Лидсельмаша», напротив, в соперниках крепкий «Витэн». «Энергетики» отстают от прошлогодних чемпионов на 6 пунктов, поэтому предстоящий матч является для них хорошей возможностью начать ликвидацию этого отставания.
Ждать осечки «Витэна» будут МАПИД и «Дорожник». У этих трех команд равное количество баллов, а значит, и равные шансы на заветную четвертую позицию. При этом МАПИД сыграет с номинально гонящимся за ним БЧ (команды разделяют 8 очков), а «Дорожнику» предстоит встреча с «УВД-Динамо», которое еще имеет математические шансы на плей-офф.
Гораздо более убедительным смотрится «Гранит». Его давление на идущий восьмым «Борисов-900» вполне реально (отставание 2 очка), и есть ощущение, что много забивающей микашевичской команде под силу подвинуть борисовчан. В 25-м туре «Гранит» сыграет с «Форте», а «Борисов-900» померяется силами с «Аматарам».
Еще одно противостояние, которое с турнирной точки зрения уже ничего не значит, состоится в Светлогорске. Здесь ЦКК будет принимать минскую «Охрану-Динамо».
Шесть из восьми поединков 25-го тура состоятся в субботу, 15 апреля. Еще два пройдут в понедельник, 17 апреля. За результатами во всех встречах можно будет традиционно следить в текстовом режиме on-line на официальном сайте МФК «Столица».
25-й тур
15 апреля
«АК Южный» — «Столица»
«ЦКК» — «Охрана-Динамо»
«Гранит» — «Форте»
«Борисов-900» — «Аматар»
ВРЗ — «Динамо-БНТУ»
«Дорожник» — «УВД-Динамо»
17 апреля
МАПИД — БЧ
«Лидсельмаш» — «Витэн».
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После трехнедельного перерыва, во время которого белорусские футболисты в Грузии не сумели пробиться в финальную стадию чемпионата Европы, возобновляется...
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