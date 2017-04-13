В ограниченный прокат в Минске вышла «Фантастическая любовь и где ее найти». Британский фильм, который уже окрестили вариацией «Амели», поставил рекламист Саймон Эбауд, на счету которого один полнометражный фильм. AFISHA.TUT.BY посмотрела премьеру и рекомендует ее тем, кто соскучился по легкому, декоративному кино.





О чем кино: Бэлла — молодая чудаковатая британка, которая боится любого явления мира природы — от мошкары до веток деревьев и грозы. С ней по соседству живет не менее чудаковатый Алфи, у которого поваром прислуживает Вернон. В один день Бэллу обяжут привести в порядок сад на заднем дворе, на ее голову свалится уволенный Вернон и гнев Алфи.

Несмотря на некоторую запутанность и витиеватость фабулы, фильм Эбауда — простой как дважды два. Параллели с «Амели» не удивительны, но слегка преувеличены: британская картина больше сосредоточена на визуальной и декоративной стороне, нежели поиске смыслов и отсылках. Что становится понятно, когда находишь в перечне имен художников, работавших над фильмом, тех, кто трудился и над экранизацией «Гарри Поттера». Визуальные отсылки в костюмах и декорациях придутся по душе поклонникам фильмов по книгам Роулинг.





«Фантастическая любовь и где ее найти» в русской локализации, на самом деле, даже отвечает на заявленный в названии вопрос: в библиотеке. Но фильм не об этом. Он о разных фриках и их тараканах, о местах их обитания, привычках и о том, что каждый одинокий фрик, если повезет, находит другого такого фрика. А потом, если снова повезет, покажет нормальным людям «Кузькину мать».

Другое дело, что в своей ванильности и необязательности оно буксует и глохнет на светофоре, как неопытный водитель. «Фантастическая любовь» безропотна и бесконфликтна, как сюжеты на открытках Hallmark. Продолжая склонять ее на эпитеты, добавим, что картина воздушная, милая, приторно-сладкая и — так уж вышло — полная банальностей. Роман взросления и воспитания ближе ко второй половине начиняют штампами про близнецов и свалившееся как снег на голову наследство, что не то что на пользу ему не идет — напрочь отбивает аппетит.





И все же для определенной части зрителей «Фантастическая любовь» — идеальное кино на вечер. Для мечтателей, которые обходят стороной «Форсаж 8», но не готовы к тяжеловесному артхаусу. И тогда им остается российская «Кухня» и британская «Любовь». Надо ли говорить, что эту битву британцы начинают и выигрывают.

Когда: с 13 апреля. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen Galileo, «Центральный». Сколько: от 5 рублей. Примечание: гостей кинотеатра Falcon Club Бутик Кино ждет также комплимент от сомелье к фильму.

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