Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в швейцарском Биле с призовым фондом 226 750 долларов.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В четвертьфинальном поединке Александра Саснович (№ 108 рейтинга WTA) взяла верх над итальянкой Камилой Джорджи (№ 98) — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В полуфинале турнира в Биле соперницей Александры Саснович станет Анетт Контавейт из Эстонии, занимающая 99-е место в мировом рейтинге. Прежде спортсменки трижды встречались друг с другом. Дважды верх брала эстонская теннисистка (6:1, 6:4 в 2013 году в Москве и 6:2, 6:4 в 2015-м в Стамбуле), еще раз сильнее становилась белоруска (6:3, 6:2 в 2014 году в финале Winter Moscow Open в Москве).