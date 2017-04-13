Уже много лет Америка не видела такого раскола в обществе вокруг фигуры своего президента, как теперь. На восьмидесятый день после инаугурации опросы показывали рекордно низкий рейтинг Дональда Трампа – намного ниже, чем у его предшественников на аналогичной стадии. Вот, скажем, Кеннеди и даже Джонсон и Никсон (ныне вспоминаемые недобрыми словами из-за Вьетнамской войны и Уотергейта соответственно) могли на третий месяц в Овальном кабинете похвастаться популярностью выше 70%. И не очень популярный с самого начала Буш-младший имел рейтинг свыше 50%. А вот поддержка Трампа упала в среднем с 45 до 40%.

А по ряду опросов так и вообще до 35% – особенно сразу после недавнего провала попытки провести через Конгресс закон об отмене "Обамакэра".

Правда, с этими цифрами не все так просто. Повторяется история с рейтингами накануне выборов. И в самом деле, если "средняя температура по больнице", то есть по всем Соединенным Штатам, не радует сторонников американского президента, то при рассмотрении опросов по регионам страны картина другая.

В крупных городах, особенно на обоих побережьях, Трамп к началу апреля не дотягивал и до 30%. В пригородах и небольших населенных пунктах – как раз те самые 35-37%. А вот в сельской местности, особенно в центральных штатах, его рейтинг все еще выше 50%.

Причем интересно, что в ряде штатов, считавшихся спорными и склонившихся в итоге к кандидатуре миллиардера, вроде Пенсильвании или Огайо, Трамп лишь немного теряет в популярности. А ведь именно там опять будет все решаться. Понятно, что Калифорния, Нью-Йорк или Массачусетс и так за него голосовать не будут – а именно там и наблюдается самое заметное падение рейтинга лидера США.

Тем не менее, проблема есть, и Трамп со своей командой ее осознает. Именно она, как пишут многие американские эксперты (и с ними трудно не согласиться), стала основной причиной разворачивающихся в Сирии за последнюю неделю событий.

Выпуск "томагавков" по сирийской авиабазе, объявленный возмездием за якобы имевшее место применение войсками Башара Асада химического оружия (где пока сплошные вопросы и нестыковки), едва не поставил мир на грань полномасштабной мировой войны, так как ни Россия, ни Иран, ни Китай не были, ясное дело, в восторге от произошедшего.

Экспертное сообщество сразу заговорило о том, что Трамп оказался ястребом вопреки всей тональности своей предвыборной кампании. Однако затем в Москву прибывает госсекретарь Рекс Тиллерсон, встречается с российским руководством и разговаривает в весьма примирительном духе. Стороны не сделали, правда, неких заметных шагов навстречу друг другу, но общая атмосфера перешла из "более чем прохладной" в "умеренно оптимистичную", как отмечалось в большинстве комментариев. Было решено провести расследование злополучного применения химоружия, обе стороны высказались о том, что необходимо налаживать совсем уж похолодавшие российско-американские отношения…

Удары по Сирии с последующим успокаивающим визитом Тиллерсона выглядят как демонстрация силы сугубо ради сильной позиции на последующих переговорах. Как в большом бизнесе, где Трамп собаку съел. Мол, мы можем вот как – так что, не лучше ли вам уступить в том или вот в этом?



© REUTERS Kevin Lamarque Эксперт: Тиллерсона в Москве ожидает холодный прием

Но все же складывается ощущение, что Трамп пошел на такие зигзаги в первую очередь ради укрепления своего рейтинга. И эффект действительно есть – уже к 11 апреля его популярность поднялась на 2-3%. Кроме того, представители обеих партий в Палате представителей и Сенате озвучили поддержку этому ходу. Трампа во всеуслышание называли чуть ли не "человеком Кремля" – и вот вам, пожалуйста. Можем и зубы показать, называется.

Правда, история показывает, что эффект от силовых акций за рубежом для уровня популярности американских президентов всегда небольшой и краткосрочный, а чаще его и вообще нет. Скажем, за все восемь лет Барака Обамы в Белом доме только одна внешнеполитическая акция подняла его рейтинг – ликвидация Осамы бен Ладена. Но всего на пару процентов – и всего лишь на месяц. А победа Буша-старшего над Саддамом Хусейном во время войны в Персидском заливе в 1991-м дала ему рекордный скачок популярности в 18%! Но это не помогло ему выиграть выборы через полтора года.

Так что вряд ли атака по сирийской базе сильно поможет Трампу. Да, кратковременное сплочение нации вокруг своего главнокомандующего имеет место быть. Но все будет зависеть от того, как дальше станут развиваться события. Если произойдет эскалация, если придется вводить наземные войска, если пойдут жертвы среди американских солдат, то вряд ли все это добавит ему популярности.