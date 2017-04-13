Уходящая неделя была весьма богатой на события в Беларуси и в мире. Достаточно вспомнить, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, посетил Гомельскую область, где озвучил грядущую либерализацию в подходах к малому бизнесу и призвал экономить горючее во время посевной. Наконец-то урегулированы вопросы сотрудничества Беларуси и России в нефтегазовой сфере. Особую важность представляет собой встреча в Бишкеке глав государств — участников Высшего Евразийского экономического совета, о результатах которой станет известно в самое ближайшее время.

В числе мировых событий пристальное внимание вызвал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, где прокладывался путь к разрешению текущих геополитических проблем, которые в последнее время усугубляются. Не осталось без внимания СМИ и резкое выступление постпреда России в ООН Владимира Сафронкова в ходе острой дискуссии в Совбезе. Как выразился пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, резкость высказываний Сафронкова была допустима и оправдана, поскольку сегодня отстаивать интересы России приходится достаточно жестко. Тем временем, взрыв в Дортмунде, потрясший футбольное сообщество, явился настоящим вызовом спорту и всему миру.

Весь комплекс тем стал предметом беседы с политическим экспертом Павлом Потапейко в студии радио Sputnik Беларусь.

"Все, что омрачало белорусско-российские отношения, было просто рабочими моментами. В этом отрадно снова убедиться. И неслучайно, что это совпало со словами главы государства о необходимости либерализации в рыночной сфере. В то же время надо понимать, что в таких вещах нужно двигаться очень аккуратно. Опыт наших соседей показывал целый веер возможных проблем в этом направлении", — отметил Потапейко.

По словам политолога, в Беларуси сложился очень сильный государственный сектор, который в нынешний момент должен активно содействовать частному сектору, максимально учитывая его интересы.

Тема экономики стала одной из основных и во время переговоров глав государств в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече ОДКБ. В ходе встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что возникающие в рамках ЕАЭС проблемы во многом обусловлены односторонним подходом государств-участников интеграционного объединения к их решению.

Обострение риторики между странами собеседники в студии отметили, говоря о состоявшемся на уходящей неделе визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

"Тут получаются интересные зигзаги у Дональда Трампа. Сначала удар по Сирии, призванный показать, что Трамп не какой-то там "человек Кремля". При этом обвинение в применении химического оружия — это уже заезженный конек у США. Но дело сделано, и после этого в Москве появляется Тиллерсон, и эту встречу уже характеризуют как умеренно-оптимистичную. Обе стороны высказались о том, что надо налаживать отношения", — отметил Потапейко, напомнив, что многие эксперты неслучайно называют политику "большой игрой".

Полную версию беседы с политологом Павлом Потапейко об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.