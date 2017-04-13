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Частным банкам предоставят возможность приобретать акции проблемных должников
14.04.2017 19:32 — Разное | Ежедневник
Проект соответствующего документа, предусматривает возможность реструктуризации кредитной задолженности хозяйственных обществ перед всеми банками и Банком развития путем ее трансформации в акции.
Об этом сообщил начальник управления развития рынка ценных бумаг Национального банка Александр Раков во время круглого стола "Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года" в пресс-центре
"В действующей редакции указа №88 такая возможность предоставлена только государственным банкам. Готовящимся проектом указа предусматривается, что к реструктуризации будут отнесены некоторые элементы, связанные с прощением долга субъектов хозяйствования перед банками", - отметил Александр Раков.
По его словам, проект документа находится на стадии завершения."Мы хотим, чтобы банк и предприятие вне зависимости от форм собственности имели возможность, договорившись друг с другом, решить вопросы с проблемной задолженностью во внесудебном порядке", - пояснил Александр Раков.
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Проект соответствующего документа, предусматривает возможность реструктуризации кредитной задолженности хозяйственных обществ перед всеми банками и Банком...
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