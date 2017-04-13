Проект соответствующего документа, предусматривает возможность реструктуризации кредитной задолженности хозяйственных обществ перед всеми банками и Банком развития путем ее трансформации в акции.

Об этом сообщил начальник управления развития рынка ценных бумаг Национального банка Александр Раков во время круглого стола "Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года" в пресс-центре БЕЛТА.

"В действующей редакции указа №88 такая возможность предоставлена только государственным банкам. Готовящимся проектом указа предусматривается, что к реструктуризации будут отнесены некоторые элементы, связанные с прощением долга субъектов хозяйствования перед банками", - отметил Александр Раков.

По его словам, проект документа находится на стадии завершения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Частным банкам предоставят возможность приобретать акции проблемных должников Проект соответствующего документа, предусматривает возможность реструктуризации кредитной задолженности хозяйственных обществ перед всеми банками и Банком...

"Мы хотим, чтобы банк и предприятие вне зависимости от форм собственности имели возможность, договорившись друг с другом, решить вопросы с проблемной задолженностью во внесудебном порядке", - пояснил Александр Раков.