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В Беларуси вновь дорожает топливо

14.04.2017 19:24 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси вновь дорожает топливо. По сведениям источника AUTO.TUT.BY в ночь на субботу топливо снова подорожает. По традиции — на 1 копейку.

В полночь цены изменятся и будут выглядеть так: АИ-95 — 1 рубль 24 копейки, АИ-92 — 1 рубль 16 копеек, ДТ — 1 рубль 28 копеек.

Газ не подорожает. Это уже пятое подорожание с 11 марта, когда цены выросли впервые за два года. Автомобилисты опасаются, что это далеко не последнее подорожание в этом году.

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Это уже пятое подорожание за последние два месяца.

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