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Ночью в Минске закроют для движения улицу Клары Цеткин

14.04.2017 18:56 — Разное | Tut.by  
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Ночью 15 апреля участок улицы Клары Цеткин в Минске закроют для движения транспорта. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Движение всех видов транспорта будет закрыто на участке улицы Клары Цеткин от площади Богушевича до улицы Карла Либкнехта с 01.00 до 05.00.

— Данная мера необходима в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей открытым способом при подготовке территории к строительству метро, а также в целях безопасности дорожного движения на период производства работ, — сказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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