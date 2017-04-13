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Опубликовано видео авиаудара самой мощной американской неядерной бомбой в Афганистане

14.04.2017 19:50 — Разное | Tut.by  
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Американское Министерство обороны на своей страничке в Facebook опубликовало видео авиаудара самой мощной из неядерных авиационных бомб в мире — GBU-43/B по тоннелям и пещерам на востоке Афганистана, используемым террористической группировкой «Исламское государство».

Официальное название бомбы — Massive Ordnance Air Blast, «Тяжелый Боеприпас Фугасного Действия». Сокращение MOAB часто расшифровывают как Mother Of All Bombs — «мать всех бомб».

GBU-43/B, конечно, не ядерное оружие, но в отличие от него ее можно реально применить для устрашения противника. Бомба весит около 10 тонн, 8,4 из которых приходится на взрывчатое вещество H6.

Сила взрыва GBU-43/B составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. В радиусе 140 метров от эпицентра взрыва уничтожается не только пехота противника, но и танки. Частичные разрушения происходят на расстоянии в 1,5 км от эпицентра.

Читайте также: «Мать всех бомб»: чем уникальна GBU-43, сброшенная на Афганистан

 
 
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Сила взрыва GBU-43/B составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. В радиусе 140 метров от эпицентра взрыва уничтожается не только пехота противника, но и танки.

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