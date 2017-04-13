Размер страховой выплаты при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГАИ может возрасти с 400 до 600 евро. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления страхового надзора Министерства финансов Наталья Новикова во время круглого стола «Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года», пишет БЕЛТА .

Министерством финансов подготовлен и находится на стадии согласования проект указа, который направлен на реализацию республиканской программы развития страховой деятельности и стратегии развития финансового рынка.

Документ содержит много предложений по массовым видам обязательного страхования. «В частности, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств планируется увеличение размера страховой выплаты при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГАИ с 400 до 600 евро.

По обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, предусматривается снижение страхового тарифа и расширение перечня страхователей, имеющих льготы по уплате страховых взносов", — сказала Наталья Новикова. Предусмотрены и другие новации, направленные на усиление защиты имущественных интересов граждан и организаций.

В проекте указа заложено много направлений по дедолларизации страхового рынка. «Мы предлагаем уйти от привязки к иностранной валюте, в частности, к евро по отдельным видам обязательного страхования, а также при установлении размера минимального уставного фонда страховых организаций и страховых брокеров. Надеемся, что эти меры будут положительно восприняты как профессиональными участниками страхового рынка, так и потребителями страховых услуг, которым, несомненно, удобнее знать размер страховых взносов в белорусских рублях и не думать об изменениях курса», — добавила она.