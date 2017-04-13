Житель Гродно лишился автомобиля за то, что нелегально занимался перевозками, сообщает БЕЛТА . Также гродненец лишился автомобиля Mercedes-Benz S500 и заплатит штраф в размере 100 базовых величин.

По результатам рассмотрения двух административных материалов молодой человек привлечен к ответственности в виде штрафа в 60 БВ (1380 рублей) и 40 БВ (920 рублей) с конфискацией автомобиля Mercedes-Benz S500. В ноябре прошлого года возле железнодорожного вокзала гродненец предложил подвезти двух девушек. Результаты контрольной закупки показали, что молодой человек не имел права заниматься извозом пассажиров автомобилем-такси, так как не являлся индивидуальным предпринимателем. При этом за поездку получил Br6,5.

При проверке он отказался предоставить водительское удостоверение, технический паспорт, страховое свидетельство и сертификат о прохождении гостехосмотра. Автомобиль был частично оборудован как такси (на крыше установлен фонарь оранжевого цвета). В январе 2017 года на этом же автомобиле молодой человек подвозил пассажиров, предполагая получить 10 рублей.

Кроме того, в 2012 году нелегальный таксист привлекался экономическим судом Гродненской области к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в 20 БВ с конфискацией дохода. Молодой человек нигде не работал.

Постановления экономического суда Гродненской области были обжалованы в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда Беларуси. Они оставлены в силе.