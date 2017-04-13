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"Крумкачы" потерпели первое поражение в чемпионате Беларуси
14 и 15 апреля пройдут матчи третьего тура
В программе субботних игр внимание болельщиков будет приковано к противостоянию в Бресте. Местное «Динамо» в 20.00 сыграет с БАТЭ. 5 апреля эти команды встречались в кубковом противостоянии. Тогда почти при аншлаге
Аншлаг ожидается и в эту субботу. Только в день старта продажи билетов было реализовано 2,5 тысячи квитков. Клуб подготовил
Игры 14 апреля
«Нафтан» — «Витебск» — 0:0
Новополоцк. Стадион «Атлант».
Судьи: В. Ищенко (Речица), Д. Емельянчиков, С. Теслюк (оба — Гомель).
«Нафтан»: Аснин — А. Козлов, Мараховский, Горбачев, Лисица, Маркович, Шкурко (Лавал, 72), Сучков (к) (Теплов, 61), Беликов, Лепский (Штыгель, 46), Теверов.
«Витебск»: Гущенко (к) — Скитов, Ал. Залеский, Бабичев (Тихановский, 72), Матвеенко, Виноградов (Соловей, 46), М. Козлов, Тимошенко (Вергейчик, 69), Волков, Наумов, Карамушка.
Предупреждения: Штыгель (54), Сучков (57), Наумов (88).
Удаление: Штыгель (69).
После конфуза на домашней арене в предыдущем туре, когда «Витебск» разгромно проиграл «Днепру», футболисты из города на Двине постарались взять реванш, чтобы показать руководству рвение и самоотдачу.
Но в матче против «Нафтана» им немного не хватило удачи. В первом тайме штанга дважды спасала хозяев поля, и даже удаление игрока новополочан Штыгеля на 69-й минуте не помогло Витебску добыть такую необходимую победу.
«Днепр» — «Крумкачы» — 2:1
Могилев. Стадион «Спартак».
Судьи: С. Стецурин, О. Маслянко (оба — Брест), П. Мазуро (Молодечно).
«Днепр»: Довгялло — Гевлич (Антилевский, 69), Олберкис (Рудюк, 46), Башлай, Габи Кики, Терещенко, Павлов (к), Шепелев, Шрамченко, Чумак, Хотов (Юрченко, 86).
«Крумкачы»: Амельченко — Семенов (Филанович, 80), Батищев, Климович (к), Скшинецкий, Талейко (Иванов, 74), Шикавка, Трубочкин, Калугин, Яшин, Глеб (Забун, 67).
Голы: 0:1 — Батищев (11). 1:1 — Хотов (63). 2:1 — Рудюк (76).
Предупреждения: Батищев (33), Габи Кики (38), Чумак (90).
«Вороны» довольно живо начали игру и сумели быстро открыть счет в матче. На 11-й минуте отличился Батищев, воспользовавшись неразберихой в штрафной «Днепра».
Но во втором тайме минчане стали быстро терять нить игры, а хозяева, наоборот, взвинтили темп. Что и привело к голам. Так, на 63-й минуте быстрая атака могилевчан позволила команде сравнять счет, мяч в сетку ворот Амельченко на добивании вколотил Хотов. А через 15 минут Рудюк забил победный гол, оказавшись расторопнее защитников «Крумкачоў».
Игры 15 апреля
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск». Начало в 15.30.
«Неман» — «Слуцк». Начало в 16.00.
«Минск» — «Шахтер». Начало в 17.00.
«Городея» — «Ислочь». Начало в 18.00
«Гомель» — «Славия». Начало в 18.00.
«Динамо-Брест» — БАТЭ. Начало в 20.00.
Положение в чемпионате после первого дня 3-го тура:
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14 и 15 апреля пройдут матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футболу.
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