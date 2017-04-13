14 и 15 апреля пройдут матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футболу . В пятницу были сыграны две игры, из которых особый интерес был прикован к поединку в Могилеве, где к местному « Днепру» приехали «Крумкачы ». Напомним, именно «вороны» в 2015 году в решающем матче в первой лиге обыграли могилевчан и добыли путевку в высшую лигу. Но в пятницу «Днепр» сумел одержать волевую победу — 2:1.



«Битва за вышку» в 2015 году. Именно победа над «Днепром» позволила «Крумкачам» дебютировать в высшей лиге белорусского футбола. Фото: Анатоль Редин

В программе субботних игр внимание болельщиков будет приковано к противостоянию в Бресте. Местное «Динамо» в 20.00 сыграет с БАТЭ. 5 апреля эти команды встречались в кубковом противостоянии. Тогда почти при аншлаге брестчане обыграли футболистов Борисова .

Аншлаг ожидается и в эту субботу. Только в день старта продажи билетов было реализовано 2,5 тысячи квитков. Клуб подготовил большую программу для болельщиков . Будет работать расширенная зона гостеприимства, а за полтора часа до игры начнется церемония открытия сезона, во время которой симфонический оркестр и хор Белтелерадиокомпании исполнят новый гимн «Динамо-Брест». В конце матча будет разыгран новый автомобиль среди тех, кто купил билет на игру.

Игры 14 апреля

«Нафтан» — «Витебск» — 0:0

Новополоцк. Стадион «Атлант».

Судьи: В. Ищенко (Речица), Д. Емельянчиков, С. Теслюк (оба — Гомель).

«Нафтан»: Аснин — А. Козлов, Мараховский, Горбачев, Лисица, Маркович, Шкурко (Лавал, 72), Сучков (к) (Теплов, 61), Беликов, Лепский (Штыгель, 46), Теверов.

«Витебск»: Гущенко (к) — Скитов, Ал. Залеский, Бабичев (Тихановский, 72), Матвеенко, Виноградов (Соловей, 46), М. Козлов, Тимошенко (Вергейчик, 69), Волков, Наумов, Карамушка.

Предупреждения: Штыгель (54), Сучков (57), Наумов (88).

Удаление: Штыгель (69).

После конфуза на домашней арене в предыдущем туре, когда «Витебск» разгромно проиграл «Днепру», футболисты из города на Двине постарались взять реванш, чтобы показать руководству рвение и самоотдачу.

Но в матче против «Нафтана» им немного не хватило удачи. В первом тайме штанга дважды спасала хозяев поля, и даже удаление игрока новополочан Штыгеля на 69-й минуте не помогло Витебску добыть такую необходимую победу.

«Днепр» — «Крумкачы» — 2:1

Могилев. Стадион «Спартак».

Судьи: С. Стецурин, О. Маслянко (оба — Брест), П. Мазуро (Молодечно).

«Днепр»: Довгялло — Гевлич (Антилевский, 69), Олберкис (Рудюк, 46), Башлай, Габи Кики, Терещенко, Павлов (к), Шепелев, Шрамченко, Чумак, Хотов (Юрченко, 86).

«Крумкачы»: Амельченко — Семенов (Филанович, 80), Батищев, Климович (к), Скшинецкий, Талейко (Иванов, 74), Шикавка, Трубочкин, Калугин, Яшин, Глеб (Забун, 67).

Голы: 0:1 — Батищев (11). 1:1 — Хотов (63). 2:1 — Рудюк (76).

Предупреждения: Батищев (33), Габи Кики (38), Чумак (90).

«Вороны» довольно живо начали игру и сумели быстро открыть счет в матче. На 11-й минуте отличился Батищев, воспользовавшись неразберихой в штрафной «Днепра».

Но во втором тайме минчане стали быстро терять нить игры, а хозяева, наоборот, взвинтили темп. Что и привело к голам. Так, на 63-й минуте быстрая атака могилевчан позволила команде сравнять счет, мяч в сетку ворот Амельченко на добивании вколотил Хотов. А через 15 минут Рудюк забил победный гол, оказавшись расторопнее защитников «Крумкачоў».

Игры 15 апреля

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск». Начало в 15.30.

«Неман» — «Слуцк». Начало в 16.00.

«Минск» — «Шахтер». Начало в 17.00.

«Городея» — «Ислочь». Начало в 18.00

«Гомель» — «Славия». Начало в 18.00.

«Динамо-Брест» — БАТЭ. Начало в 20.00.

Положение в чемпионате после первого дня 3-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ О 1 ФК Слуцк 2 2 0 0 5 1 6 2 Динамо (Мн) 2 2 0 0 4 0 6 3 Днепр 3 2 0 1 6 4 6 4 БАТЭ 2 1 1 0 2 1 4 5 Славия 2 1 1 0 1 0 4 6 Неман 2 1 1 0 1 0 4 7 Шахтер 2 1 1 0 1 0 4 8 Крумкачы 3 1 1 1 3 3 4 9 Торпедо-БелАЗ 2 1 0 1 3 5 3 10 Динамо (Бр) 2 0 2 0 3 3 2 11 ФК Гомель 2 0 2 0 1 1 2 12 ФК Минск 2 0 1 1 2 3 1 13 ФК Витебск 3 0 1 2 0 5 1 14 ФК Городея 2 0 0 2 0 2 0 15 Нафтан 3 0 1 2 0 2 -4 16 ФК Ислочь 2 0 0 2 1 3 -7