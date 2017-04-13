Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в домашнем матче Евровызова. Поединок состоялся 14 апреля в Жлобине.

Беларусь — Германия — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Дрозд (Когалев, 12.08), 1:1 — Мюллер (16.27), 2:1 — Когалев (Ковыршин, Воробей, 32.18, в большинстве), 3:1 — Лисовец (А.Стась, 35.55).

Броски: 26−27 (9−6, 12−9, 5−12).

Штраф: 6−16.

Вратари: Лаланд (96,3% отраженных бросков) — Эндрас (88,5% отраженных бросков).

Лучшие игроки матча: Когалев — Эндрас.

В первом периоде команды обменялись голами. Сергей Дрозд отметил свой 27-й день рождения заброшенной шайбой, выстрелив от левого борта.

Немцы сравняли счет, когда после броска от правого борта шайба попала сначала в ногу белорусского защитника Кристинана Хенкеля, затем в конек Ильи Шинкевича, а от него — в сетку ворот Кевина Лаланда.

Во втором периоде белорусам дважды удалось поразить германские ворота. Александр Когалев из зоны между кругами вбрасываний броском в касание замкнул пас Евгения Ковыршина и наконец-таки реализовал большинство. Три предыдущие попытки использовать численный перевес белорусам не удались.

А за 7 минут до этого Андрей Степанов, отмечающий сегодня 31-й день рождения, вызвал на дуэль немецкого форварда Томаса Оппенхаймера, который жестко, колено в колено, встретил Евгения Ковыршина, но нарвался на возмездие со стороны Степанова, коршуном набросившегося на соперника.

На 36-й минуте эффектный гол удался защитнику минского «Динамо» Евгению Лисовцу, который на дальней штанге замкнул диагональный пас Андрея Стася от правого борта — 3:1.

В третьем периоде заброшенных шайб не было. Хотя в концовке поединка было немало работы у голкипера белорусской сборной Кевина Лаланда, который неоднократно выручал команду.

Последние 2 минуты третьего периода немцы играли без вратаря. Белорусы устояли под натиском соперника и предприняли несколько попыток поразить пустые ворота, но больше цель поразить не сумели.

15 апреля белорусы снова сыграют в Евровызове с командой Германии — на этот раз в Бобруйске. А 21 и 22 апреля белорусская дружина встретится с Швецией в Гродно.

На 28−29 апреля запланированы два выездных матча с командой Франции.

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.