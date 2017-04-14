Белорусские хоккеисты потерпели второе поражение на юниорском чемпионате мира в Словакии. В пятницу наша команда уступила чехам — 4:7 (1:2, 1:4, 2:1).



Фото: hockey.by

Белорусы неудачно начали встречу и уже к шестой минуте уступали со счетом 0:2 после голов Кристофа Грабика и Яна Гладоника. Сократил счет за секунду до первой сирены Игорь Мартынов, отличившийся в меньшинстве.

Подопечные Юрия Файкова достойно противостояли чехам, но провалились в середине второго периода, пропустив за три с половиной минуты четыре шайбы. Их авторами стали Яким Конделик, Филип Крал, Мартин Каут и Ян Керн. У белорусов в конце периода отличился Дмитрий Кот.

На 51-й минуте Филип Хытил сделал счет 7:2, но белорусы не сдавались и смогли отыграть два гола. Сначала Игорь Мартынов реализовал буллит, а затем Артем Балтрук установил окончательный счет матча.

Беларусь-U18: 1.Андрей Грищенко (25. Никита Толопило); 4. Дмитрий Дерябин (К) — 13. Максим Никитин, 2. Василий Филяев — 7. Игорь Мартынов (А) — 16. Дмитрий Кот; 3. Дмитрий Саврицкий - 8. Владислав Ерёменко (А), 9. Артем Балтрук — 15. Андрей Павленко — 17. Константин Дробыш; 14. Илья Гурбан — 19. Артем Борщев, 6. Иван Дроздов — 11. Глеб Фирсов — 18. Артем Аносов; 21. Сергей Сапего — 24. Владислав Габрусь, 5. Владислав Ануфриенко — 23. Павел Ажгирей.

Напомним, в первой игре белорусы уступили США - 0:7. Впереди у Беларуси два матча: со Швецией (16 апреля) и Россией (17 апреля).