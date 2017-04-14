С руководством солигорского треста «Реммонтажстрой», некоторые работники которого в среду устроили стихийный митинг из-за недовольства зарплатами, встретился гендиректор «Беларуськалия».



Фото с сайта belnp.org

На двухчасовую встречу с гендиректором «Беларуськалия» Иваном Головатым пригласили около 20 человек: руководителей и специалистов треста, председателя совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрия Швайбу.

— Два часа шел деловой разговор по конкретным вопросам и проблемам, — рассказывает председатель первичной профсоюзной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой» Анатолий Иванович. — Скажем так, все обсуждалось в рабочем порядке.

Руководители треста говорили о том, что обязательства по предоставлению объемов работ по заключенным договорам не выполняются. Что сотрудникам отказываются компенсировать работу в выходной день или при переездах звеньев на другие рудоуправления. Обсуждали также снижение норм и расценок, взаимоотношения с заказчиком. Но главным вопросом была зарплата строителей.

По словам Анатолия Ивановича, работники «Реммонтажстроя» сейчас получают в среднем около 700−800 рублей, но есть те, кто получает 400 рублей. Раньше зарплата в хороших бригадах могла доходить до 1400−1500 рублей.

— Объяснили, что был сложный длинный период, но сегодня есть большие объемы работ: если будем их выполнять, будет и зарплата. То, что наша зарплата вернется на прежний уровень, никто никогда никому не обещает, мы же взрослые люди. Все зависит от того, как станем работать. Приводился аргумент, что у нас не самая низкая зарплата среди строительных организаций в Беларуси, а одна из самых высоких.

Что касается отношения гендиректора «Беларуськалия» к стихийному собранию, то он отметил, что решать такие вопросы надо решать в рабочем порядке, отметил Анатолий Иванович.

— Говорил, что раньше об этих проблемах он не слышал и давно не был в нашем коллективе. Пообещал провести более масштабную встречу. Собрать 1600 сотрудников, конечно, невозможно, но, может быть, 200−300 человек получится. Как сказал Иван Головатый, «мы вас в беде не оставим, разберемся, если есть какие-то проблемы». В общем, надеемся, что все будет нормально.

— Коллектив возмущен сложившейся ситуацией, падением заработка, — высказывается один из монтажников «Реммонтажстроя» Александр Демидович. — На собрании я не присутствовал. Мы даже не знали, что была такая встреча. Если б сообщили, я хотел бы поприсутствовать: послушать, что говорит руководство нашим профсоюзам о планах на будущее. Любому интересно, это же наш хлеб. Но будем надеется на лучшее, что нам остается? Увольняться пока никто не собирается.