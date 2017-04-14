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СКА в третий раз обыграл "Магнитку" и находится в шаге от Кубка Гагарина

14.04.2017 22:55 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты питерского СКА, дважды уступая по ходу встречи с магнитогорским «Металлургом», сумели вырвать победу в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина и находятся в шаге от завоевания трофея.


Фото: khl.ru

СКА — «Металлург» Мг — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

СКА: Коскинен (46.22−46.33); Яковлев — А. Белов, Ковальчук — Коскиранта — Барабанов; Рукавишников — Херсли, Н. Гусев — Шипачев — Дадонов; Зуб — Зубарев, Хохлачев — Прохоркин — С. Плотников; Рыков — Хафизуллин, Дергачев — Каблуков — Кетов.

«Металлург» Мг: Кошечкин (9.52−10.15; 58.52−59.24; 59.30−60.00); Е. Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов; К. Ли — Береглазов, Осала — Сантала — Тимкин; Хабаров — С. Терещенко, Косов — Филиппи — А. Сёмин; Платонов — Калетник — Денис Казионов; Дронов, Железков.

Шайбы: 0:1 — Антипин (Е. Бирюков, Мозякин, 0.27), 1:1 — Хафизуллин (Шипачев, Н. Гусев, 22.39), 1:2 — Осала (Сантала, 34.14), 2:2 — Зубарев (Прохоркин, Н. Гусев, 41.28), 3:2 — Хафизуллин (Хёрсли, Н. Гусев, 52.05, в большинстве).

Броски: 50−24 (23−7, 17−10, 10−7).

Силовые приемы: 17−14.

Штраф: 6−8.

Как и в предыдущих матчах, СКА очень активно провел первый период, но счет уже на 27-й секунде открыли гости, когда после паса Сергея Мозякина защитник Виктор Антипин с убойной позиции замкнул диагональный пас.

Во втором периоде команды обменялись голами, и третью двадцатиминутку «Магнитка» начала, ведя в счете.

Однако СКА быстро отыгрался, а затем впервые в этой встрече вышел вперед, после чего завоеванных позиций не сдавал до финальной сирены.

Авторами всех шайб как у «Магнитки», так и у СКА стали защитники — дубль оформил Динар Хафизуллин, а еще раз отличился Андрей Зубарев, лупивший по шайбе с такой силой, что в момент броска сломалась клюшка. Причем Зубарев забил во второй игре подряд, хотя до 12 апреля не забрасывал с 22 февраля 2015 года, когда он был еще игроком «Салавата Юлаева».

Роковым же для «Магнитки» удаление ее лучшего снайпера Даниса Зарипова. Во время розыгрыша большинства шайба после выстрела Патрика Херсли угодила в маску вратаря гостей Василия Кошечкина, и он уже не смог среагировать на добивание Хафизуллина.


Фото: khl.ru

Продолжение финальной серии — 16 апреля в Магнитогорске. Следующие поединки запланированы на 18 апреля (в Санкт-Петербурге) и, если потребуется, 20 апреля (в Магнитогорске).

Ход финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):

«Металлург» Мг — СКА — 1:3 (4:5, 3:1, 1:2 2ОТ, 2:3)

Примечательно, что «Магнитка», дважды (2014, 2016) завоевывавшая Кубок Гагарина, всякий раз начинала финальную серию с поражения.

Питерский СКА владел Кубком Гагарина однажды — в 2015 году. Тогда финальную серию против «Ак Барса» армейцы начали с победы.

 
 
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Хоккеисты питерского СКА, дважды уступая по ходу встречи с магнитогорским "Металлургом", сумели вырвать победу в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина и...

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