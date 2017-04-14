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Опубликован трейлер нового фильма "Звездных войн"

14.04.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Действие очередной серии фильма будет происходить после событий, показанных в картине "Пробуждение силы": в съемках ленты приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли и Оскар Айзек.

Седьмой эпизод "Звездных Войн" собрал в прокате 1,73 миллиарда долларов, уступив только "Аватару" (2,79 миллиарда) и "Титанику (2,19 миллиарда).

Фильм Джей Джей Абрамса "Звездные войны: Пробуждение силы" завоевал в 2016 году премию MTV Movie Awards, обойдя в этой категории такие картины, как "Мстители: эра Альтрона", "Крид: наследие Рокки", "Дэдпул", "Мир Юрского периода" и "Голос улиц".

 
 
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