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Опубликован трейлер нового фильма "Звездных войн"
14.04.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Действие очередной серии фильма будет происходить после событий, показанных в картине "Пробуждение силы": в съемках ленты приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли и Оскар Айзек.
Седьмой эпизод "Звездных Войн" собрал в прокате 1,73 миллиарда долларов, уступив только "Аватару" (2,79 миллиарда) и "Титанику (2,19 миллиарда).
Фильм Джей Джей Абрамса "Звездные войны: Пробуждение силы" завоевал в 2016 году премию MTV Movie Awards, обойдя в этой категории такие картины, как "Мстители: эра Альтрона", "Крид: наследие Рокки", "Дэдпул", "Мир Юрского периода" и "Голос улиц".
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