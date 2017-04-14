Чем больше у вас карточек, тем сложнее держать в уме пин-код каждой из них. FINANCE.TUT.BY подсказывает лайфхаки, как лучше запоминать заветные четыре цифры, а также рассказывает, в какую сумму обойдется смена пин-кода.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как нельзя запоминать пин-код

Если запомнить пин-код сложно, кажется, что проще всего его записать: например, «зашифровать» в сообщениях телефона или в ежедневнике. Но в банках записывать эти цифры категорически не рекомендуют:

— Кроме владельца карты пин-код не должен знать никто: ни родственники, ни сотрудники банка, — напоминает начальник управления банковских платежных карточек МТБанка Юрий Стрельцов. — Пин-код необходимо запомнить, а вкладыш или смс с ним — удалить.

Хранить карточку и реквизиты в надежном месте, недоступном для других лиц, — это обязанность клиента.

Как легко запомнить пин-код

Простые способы запомнить пин-код банковской карточки предлагает Елена Луговцова, психолог и заместитель начальника отдела международных связей Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

Запомнить пин-код с помощью ассоциации. Это наиболее распространенный прием. Каждой цифре присваивается образ: например, 1 — это меч или палка, 2 — змея или лебедь, 4 — цапля, 8 — бант или бесконечность, и т.д. Запоминается либо простая последовательность образов, либо образы связываются в последовательность действий. Например, пин-код 1824 — «на палку завязали бантик, змея укусила цаплю.

Это наиболее распространенный прием. Каждой цифре присваивается образ: например, 1 — это меч или палка, 2 — змея или лебедь, 4 — цапля, 8 — бант или бесконечность, и т.д. Запоминается либо простая последовательность образов, либо образы связываются в последовательность действий. Например, пин-код 1824 — «на палку завязали бантик, змея укусила цаплю. Подобрать слова по первым буквам в названии цифр. Из слов, начинающиеся с первых букв в названии цифр пин-кода, можно составить короткое, легко запоминающееся предложение, а потом восстановить пин-код по этим первым буквам. Например: 1824 — Очень Важно Делать Чай (О — один, В — восемь, Д — два, Ч — четыре).

Из слов, начинающиеся с первых букв в названии цифр пин-кода, можно составить короткое, легко запоминающееся предложение, а потом восстановить пин-код по этим первым буквам. Например: 1824 — Очень Важно Делать Чай (О — один, В — восемь, Д — два, Ч — четыре). Запомнить рисунок. Можно записать на листе бумаги последовательность цифр в несколько рядов — так, как это бывает на цифровой клавиатуре банкомате — и ручкой соединить последовательность набора пин-кода. Получится рисунок. Этот рисунок хорошо запомнится тем, у кого развита визуальная память, а таких людей очень много. В следующий раз, когда нужно будет набирать пин-код, достаточно вспомнить рисунок, а по нему последовательность цифр.

Если овладеть мнемотехникой не получается, можно просто воспользоваться услугой, которую сейчас предлагают многие банки: сменить выданный пин-код на те цифры, которые вам будет легче запомнить. В большинстве случаев обращаться в банк не придется, достаточно банкомата или инфокиоска.

— Но крайне нежелательно при этом использовать идущие подряд цифры, комбинацию из нескольких одинаковых цифр или дату вашего рождения. Также не меняйте пин-коды всех карт на одинаковый набор цифр, — советует Юрий Стрельцов.

Сменить пин-код можно не во всех белорусских банках. FINANCE.TUT.BY посмотрел, владельцам каких карточек и на каких условиях доступна данная опция. В большинстве случаев эта операция производится через банкомат.