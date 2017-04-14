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Лайфхак: как запомнить пин-код к карточке и в какую сумму обойдется его смена в разных банках

15.04.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Чем больше у вас карточек, тем сложнее держать в уме пин-код каждой из них. FINANCE.TUT.BY подсказывает лайфхаки, как лучше запоминать заветные четыре цифры, а также рассказывает, в какую сумму обойдется смена пин-кода. 


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как нельзя запоминать пин-код

Если запомнить пин-код сложно, кажется, что проще всего его записать: например, «зашифровать» в сообщениях телефона или в ежедневнике. Но в банках записывать эти цифры категорически не рекомендуют:

— Кроме владельца карты пин-код не должен знать никто: ни родственники, ни сотрудники банка, — напоминает начальник управления банковских платежных карточек МТБанка Юрий Стрельцов. — Пин-код необходимо запомнить, а вкладыш или смс с ним — удалить.

Хранить карточку и реквизиты в надежном месте, недоступном для других лиц, — это обязанность клиента.

Как легко запомнить пин-код

Простые способы запомнить пин-код банковской карточки предлагает Елена Луговцова, психолог и заместитель начальника отдела международных связей Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

  • Запомнить пин-код с помощью ассоциации. Это наиболее распространенный прием. Каждой цифре присваивается образ: например, 1 — это меч или палка, 2 — змея или лебедь, 4 — цапля, 8 — бант или бесконечность, и т.д. Запоминается либо простая последовательность образов, либо образы связываются в последовательность действий. Например, пин-код 1824 — «на палку завязали бантик, змея укусила цаплю.
  • Подобрать слова по первым буквам в названии цифр. Из слов, начинающиеся с первых букв в названии цифр пин-кода, можно составить короткое, легко запоминающееся предложение, а потом восстановить пин-код по этим первым буквам. Например: 1824 — Очень Важно Делать Чай (О — один, В — восемь, Д — два, Ч — четыре).
  • Запомнить рисунок. Можно записать на листе бумаги последовательность цифр в несколько рядов — так, как это бывает на цифровой клавиатуре банкомате — и ручкой соединить последовательность набора пин-кода. Получится рисунок. Этот рисунок хорошо запомнится тем, у кого развита визуальная память, а таких людей очень много. В следующий раз, когда нужно будет набирать пин-код, достаточно вспомнить рисунок, а по нему последовательность цифр.

Если овладеть мнемотехникой не получается, можно просто воспользоваться услугой, которую сейчас предлагают многие банки: сменить выданный пин-код на те цифры, которые вам будет легче запомнить. В большинстве случаев обращаться в банк не придется, достаточно банкомата или инфокиоска.

— Но крайне нежелательно при этом использовать идущие подряд цифры, комбинацию из нескольких одинаковых цифр или дату вашего рождения. Также не меняйте пин-коды всех карт на одинаковый набор цифр, — советует Юрий Стрельцов.

Сменить пин-код можно не во всех белорусских банках. FINANCE.TUT.BY посмотрел, владельцам каких карточек и на каких условиях доступна данная опция. В большинстве случаев эта операция производится через банкомат.

Банк Стоимость услуги и примечания
Банк БелВЭБ 4 BYN; смена пин-кода возможна только по платежным картам MasterCard и Maestro
Все карты Банка БелВЭБ
Банк ВТБ

Бесплатно — через интернет-банк;
3 BYN — при обращении в управление клиентской поддержки
Все карты Банка ВТБ
Банк Решение 2 BYN
Все карты Банка Решение
Белагропромбанк Стоимость зависит от валюты счета: 5 BYN; 2,5 USD (EUR); 160 RUB
Все карты Белагропромбанка
Беларусбанк

Стоимость зависит от валюты счета: 3 BYN; 1,5 USD (EUR); 100 RUB
Все карты Беларусбанка
Белгазпромбанк 1 BYN
Все карты Белгазромбанка
Белинвестбанк 0,90 BYN
Все карты Белинвестбанка
БНБ-Банк Стоимость зависит от валюты счета: 2,5 BYN; 2,5 EUR; 2,5 USD
Все карты БНБ-Банка
БПС-Сбербанк Стоимость зависит от валюты счета: 2 BYN; 2 USD; 1,5 EUR; 75 RUB
Все карты БПС-Сбербанка
МТБанк 2,7 BYN
Все карты МТБанка
Приорбанк

2 BYN; услуга предоставляется только для карт с чипом
Все карты Приорбанка
Цептер Банк

2.5 BYN
Все карты Цептер Банка

Все виды банковских пластиковых карточек — карты рассрочки, карты c кэшбэком, кредитные карты и другие — смотрите на Финансах TUT.BY в разделе Карты!

 
Теги: Курсы валют
 
 
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