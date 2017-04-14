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Замена раковины - от 18 рублей, ванны - от 500. Какие ценники выставляют ЖЭСы за свои услуги

15.04.2017 07:35 — Разное | Tut.by  
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Смена ванны специалистами ЖЭУ № 3 обойдется в 500 рублей, унитаза — 268,4 рубля, а мойки — 208,6 рубля. Столичные коммунальщики разместили прейскуранты на свои платные бытовые услуги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

КУП «ЖКХ Ленинского района Минска» стало первым, кто разместил на своем сайте прейскуранты на платные бытовые услуги. Цены на их оказание каждый ЖЭУ устанавливает самостоятельно согласно принятым нормативам, сообщается на портале коммунальной грамотности.

Например, поменять смеситель для раковины в ЖЭУ №№ 1, 3 и 4 готовы за 11 рублей, в то время как специалисты ЖЭУ № 2 оказывают данную услугу за 17 рублей. За замену полотенцесушителя практически все ЖЭУ взимают плату в районе 13 рублей, ЖЭУ № 4 — в 10 раз меньше.

Поменять умывальник, раковину или мойку можно за сумму от 18 до 24 рублей, только в ЖЭУ № 3 оплата зависит от вида санитарного прибора. Стоит отметить, что список платных бытовых услуг в третьем ЖЭУ состоит из 40 наименований вместо 28, так как некоторые услуги разбиты на несколько видов, однако замену участка канализационного трубопровода найти в их перечне так и не удалось. В целом цены на оставшиеся услуги во всех ЖЭУ существенно не отличаются.

По словам заместителя директора по эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖКХ Ленинского района Минска» Любови Букаткиной, цены в прейскурантах — ориентировочные, конечная сумма будет известна после составления калькуляции. При оказании платных бытовых услуг учитываются сложность работы и стоимость применяемых материалов. Потребитель же в свою очередь вправе выбрать любого исполнителя.

Обязательный перечень платных бытовых услуг был утвержден «Минским городским жилищным хозяйством» прошлой весной. Отказать в исполнении этих услуг коммунальники не вправе. Заявки, поступившие до 13.00, должны исполняться в тот же день, с 14.00 до 18.00 (по пятницам — до 16.45). Если заявка от жильца поступила после 13.00, то работы будут выполняться на следующий день, с 9.00 до 13.00, либо в сроки, согласованные с потребителем.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные коммунальщики разместили прейскуранты на свои платные бытовые услуги.

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