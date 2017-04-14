На выставке IFA 2016 в Барселоне компания Ubtech robotics представила миниатюрного робота-гуманоида Alpha 1 Pro, который умеет танцевать, отжиматься, заниматься йогой и играть в футбол. Этот необычный робот наконец-то добрался до Беларуси, и мы его с удовольствием протестировали.





Двигается как живой человек

Alpha 1 Pro — легкий и компактный робот-гуманоид (вес — 1,65 кг, высота — 41,8 см), который внешне выглядит, примерно как остальные человекоподобные роботы других производителей.





Корпус гаджета выполнен из белого матового пластика, а внутренние сгибающиеся элементы — из прочного алюминиевого сплава.

Главной «фишкой» Alpha 1 Pro выступает система из 16 сервоприводов, которые плавно управляют всеми его конечностями. Такая конструкция позволяет роботу двигаться подобно человеку, жестикулировать и другими способами контактировать со своим владельцем (подробнее об этом немного позже).





На месте глаз и ушей Alpha 1 Pro установлены LED-индикаторы, которые светятся при работе гаджета. Разноцветные светодиоды также встроены во все его сервоприводы. Мультимедийный динамик находится на затылке робота.

Аккумулятор емкостью в 2200 мАч расположен в отдельном блоке на спине Alpha 1 Pro — полного заряда батареи хватает примерно на час непрерывной работы устройства.





В том же блоке находятся клавиши питания и экстренного выключения робота, порт Mini USB для подключения гаджета к компьютеру и отдельный разъем для зарядного устройства.

Обучающий гаджет

Компания-производитель позиционирует Alpha 1 Pro в качестве полезного обучающего гаджета для детей (начиная с 14 лет), а не простого развлечения — все его действия можно программировать самостоятельно.

Для этого робота необходимо синхронизировать со смартфоном или планшетом по Bluetooth, предварительно установив фирменное управляющее приложение (есть версии для iOS и Android).

В нем каждую конечность Alpha 1 Pro можно настроить на определенное движение, перемещая их друг за другом и выстраивая собственную последовательность действий.



Экран компьютерной программы для расширенной настройки робота Alpha 1 Pro.

Для более детальной настройки каждого из 16 сервоприводов, устройство нужно подключить к компьютеру и воспользоваться более продвинутым программным обеспечением. Оно также предоставляется производителем.

Умеет танцевать и играть в футбол

Управление Alpha 1 Pro ведется со смартфона или планшета — на выбор есть несколько предустановленных режимов работы.

В демонстрационном режиме гаджет выполняет заранее подготовленные разработчиками действия. Например, робот может вращаться на 180 градусов, отжиматься, показывать движения из кунг-фу и йоги, а также танцевать. Взгляните сами.

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Из более интересных функций — режимы «футболист» и «гладиатор». В них управление устройством полностью переходит к пользователю — в качестве геймпада используется экран подключенного смартфона.

Между несколькими роботами можно устраивать настоящие футбольные матчи. Кроме базовых движений (влево, вправо, вниз, вверх, назад, вперед и стоп) есть и более сложные действия — например, подкаты для ударов по мячу.









В режиме «гладиатор» между двумя роботами Alpha 1 Pro ведутся ожесточенные схватки. Для победы над противником в нем также предусмотрены дополнительные движения — нырки, уклонения и различные удары.

Бонус: робот-конструктор Jimu Robot

Jimu Robot — это конструктор той же компании, позволяющий ребенку не просто программировать, но и создавать персонажа самостоятельно из разных блоков — прямо как в конструкторах LEGO.





Существует несколько комплектов с разными героями. В качестве инструкции по сборке используется экран планшета или смартфона. Установив специальное приложение, каждый ее этап можно рассмотреть в 3D-формате практически с любой стороны.





При желании также можно собрать собственную, совершенно новую конструкцию.

Например, модель TankBot Kit выполнена в виде гусеничного робота и оснащается 6 сервоприводами.

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После синхронизации со смартфоном им можно управлять как простой радиоуправляемой машинкой. Кроме того, он умеет брать и переносить небольшие предметы, правда не очень большие и тяжелые.

Резюме

Ubtech Alpha 1 Pro — это не просто игрушка, а весьма продвинутый робот. Его основное преимущество — продуманный софт, с помощью которого запрограммировать гаджет самостоятельно сможет даже неподготовленный человек.

Но нужно помнить, что устройство не из дешевых. В Беларуси робот стоит порядка 1000 рублей. Но если вы интересуетесь робототехникой и хотите попробовать себя в простейшем программировании, то Ubtech Alpha 1 Pro будет неплохим вариантом.

Робот для тестирования был предоставлен сетью магазинов «Хобби Парк» . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.