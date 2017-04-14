|
Говорцова вышла в полуфинал турнира в США
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в полуфинал турнира в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.
В четвертьфинальном пединке Ольга Говорцова (№ 190 рейтинга WTA) за 1 часа 49 минут взяла верх над американкой Мэдисон Бренгл (№ 97), посеянной на турнире под 2-м номером — 7:6 (9:7), 6:4.
В полуфинале соперницей Ольги Говорцовой станет Онс Жабер из Туниса (№ 119), посеянная на турнире под 5-м номером.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в полуфинал турнира в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии