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Говорцова вышла в полуфинал турнира в США

15.04.2017 08:23 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в полуфинал турнира в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.

В четвертьфинальном пединке Ольга Говорцова (№ 190 рейтинга WTA) за 1 часа 49 минут взяла верх над американкой Мэдисон Бренгл (№ 97), посеянной на турнире под 2-м номером — 7:6 (9:7), 6:4.

В полуфинале соперницей Ольги Говорцовой станет Онс Жабер из Туниса (№ 119), посеянная на турнире под 5-м номером.

 
 
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в полуфинал турнира в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов.

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