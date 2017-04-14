В ГТК рассказали, сколько раз белорусы не вписывались в лимиты на ввоз товаров из-за границы. Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси ввели ограничения для тех, кто пересекает границу чаще одного раза в три месяца. В таком случае можно привезти беспошлинно из-за рубежа товар на сумму более 300 евро или весом более 20 килограммов. За превышение лимитов нужно заплатить ввозную таможенную пошлину с суммы превышения, таможенный сбор и налог на добавленную стоимость.



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Те, кто выезжает за границу не чаще одного раза в три месяца, могут провезти для личного пользования товар на сумму до 1500 евро и весом не более 50 килограммов. При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остаются прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов независимо от количества поездок за рубеж.

— С момента вступления в силу указа и до 14 апреля этого года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тысячи. При этом за указанный период в Беларусь въехало около 11,7 миллиона физических лиц, — уточняют в ГТК.

Таможенники зафиксировали около 1 тысячи административных правонарушений по фактам ввоза на территорию ЕАЭС подобных партий товаров. На товары, не отнесенных к товарам для личного пользования, путешественники подали 255 деклараций. Уплаченные таможенные платежи при этом составили около 96,2 тысячи рублей.

— Практическое применение норм Указа подтвердило его эффективность при пресечении попыток перемещения коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования с целью дальнейшего вовлечения их в торговый оборот, — отмечают в ГТК. — Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что нововведения не коснулись обычных граждан, желающих приобретать за границей товары для личных целей.

Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси также ввели лимиты на посылки из-за рубежа. Максимальная сумма заказа теперь составляет не более 22 евро и весом не более 10 килограммов (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

За превышение лимитов на посылки из-за границы белорусы в прошлом году уплатили в госбюджет 2,4 миллиона рублей. При этом

Напомним, в 2016 году в нашу страну поступало 12,7 миллиона международных почтовых отправлений. При этом стоимость 1% посылок, которые физлица получили из-за границы, превысила лимиты в 22 евро.