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Год с новыми лимитами на ввоз товаров из-за границы: сколько раз белорусы не вписались в нормы
В ГТК рассказали, сколько раз белорусы не вписывались в лимиты на ввоз товаров из-за границы. Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси
— С момента вступления в силу указа и до 14 апреля этого года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тысячи. При этом за указанный период в Беларусь въехало около 11,7 миллиона физических лиц, —
Таможенники зафиксировали около 1 тысячи административных правонарушений по фактам ввоза на территорию ЕАЭС подобных партий товаров. На товары, не отнесенных к товарам для личного пользования, путешественники подали 255 деклараций. Уплаченные таможенные платежи при этом составили около 96,2 тысячи рублей.
— Практическое применение норм Указа подтвердило его эффективность при пресечении попыток перемещения коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования с целью дальнейшего вовлечения их в торговый оборот, — отмечают в ГТК. — Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что нововведения не коснулись обычных граждан, желающих приобретать за границей товары для личных целей.
Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси также ввели лимиты на посылки из-за рубежа. Максимальная сумма заказа теперь составляет не более 22 евро и весом не более 10 килограммов (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.
За превышение лимитов на посылки из-за границы белорусы в прошлом году
Напомним, в 2016 году в нашу страну поступало 12,7 миллиона международных почтовых отправлений. При этом стоимость 1% посылок, которые физлица
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В ГТК рассказали, сколько раз белорусы не вписывались в лимиты на ввоз товаров из-за границы.
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