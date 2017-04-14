Квартиру заказчик когда-то приобрел для подрастающего сына, пишет Houzz.ru . Но пока мальчик живет с родителями, квартира используется всей семьей для отдыха на выходных: рядом находится парк, куда можно отправиться на прогулку в любое время года.





О проекте

Место: Санкт-Петербург, ЖК «Юнтолово»

Размер: 43 кв. м, потолки — 2,7 м

Автор проекта: Татьяна Михайлова

Фото: Иван Сорокин

Квартира была стандартной планировки с маленьким коридором, где ничего нельзя было поставить, что не устраивало заказчика. Он хотел использовать метры с пользой — создать полноценную гардеробную и сохранить большими комнату и кухню.





Вместе с хозяином Татьяна нашла решение: часть коридора присоединили к кухне и получили просторное помещение. К нему можно добавить и спальню, если распахнуть двустворчатые двери-книжки — они полностью складываются рядом с проемом, не перегораживая проходы.





«Квартира находится рядом с парком, вид на который открывается из всех окон квартиры, — рассказывает дизайнер. — Нам хотелось отразить эту близость в интерьере. Отсюда в отделке появилось натуральное дерево».





Это не эконом-вариант жилья, как может показаться из-за размеров квартиры, а полноценный дом для самостоятельного человека или даже небольшой семьи. Все материалы здесь если не натуральные, то приближены к ним. Фасады кухни выполнены из шпона ореха, из дерева же — двери и мебель в спальне. Все элементы созданы по авторским эскизам.





Не стоит забывать, что это квартира будущего мужчины. Брутальность интерьеру придают кирпичная стена и бетонные светильники над барной стойкой.





«Первым делом на кухне гости спрашивают про холодильник, — смеется Татьяна. — Если приглядеться, то можно увидеть, что холодильник встроен в противоположную стену (из-за этого в спальне появился дополнительный угол, который не смущал заказчика). Это сделано для гармоничного восприятия кухни. Также мы добавили свежести, украсив фартук увеличенным фотоизображением мха».





Изображение Эйфелевой башни во всю стену спальни появилось по желанию заказчика, увидевшего такой прием с панорамой города в интернете. Владелец часто бывает в Париже по работе, поэтому выбрал фотографию французской столицы. Низ стены выложили кирпичной кладкой.

Бара в первоначальной задумке не было, но выбирая стол из ДСП, похожего на настоящее дерево, Татьяна и хозяин квартиры увидели такой же по дизайну стеллаж. Пока здесь хранятся угощения для друзей, но в дальнейшем стеллаж может использоваться и как книжная полка.





В спальне два дополнительных угла: один образован холодильником, другой — гардеробной, которая частично внедрена в эту комнату.





В интерьере ванной сыграли на контрасте, соединив дерево и камень — теплый и холодный природные материалы. Для отделки стен и пола выбрали керамогранит под орех и под популярный сейчас белый мрамор Статуарио.





«Бывает, что в процессе реализации из-за строгих временных рамок случаются сбои — что-то приходится срочно менять. Одна поправка тянет за собой все новые изменения, пока не превращается в снежный ком. В итоге интерьер в разы отличается от задумки, — говорит Татьяна. — В данном случае мне очень повезло: заказчик не торопился и предоставил возможность все спроектировать и затем воплотить эти замыслы в жизнь».



