Путешествовать на автомобиле надо с комфортом. Желательно, с возможностью устроить в салоне два полноценных спальных места. Мы собрали ТОП-10 автомобилей — от самых дешевых до дорогих — которые идеально приспособлены для дальних вояжей.

Opel Omega Caravan





В категории до 2 тысяч рублей нашим фаворитом является Opel Omega первого поколения с кузовом «универсал». Огромный салон, большой запас пространства для задних пассажиров и бездонный багажник. Кроме того, автомобиль отличается великолепным комфортом и плавностью хода. Есть только одна проблема — найти «живой» Opel Omega не просто сложно, а практически невозможно. Остается рассматривать варианты «переварен-перекрашен». Мы нашли автомобиль 1993 года выпуска с пробегом за 300 тысяч км . Под капотом здесь бензиновый двигатель объемом два литра и механическая коробка передач. Цена — всего полторы тысячи рублей.

Chrysler/Plymuth Voyager





Повышаем ставки до 6 тысяч рублей. В этом сегменте мы бы долго и тщательно искали Dodge Caravan и его близнеца Chrysler/Plymuth Voyager. Например, автомобиль 2002 года выпуска с пробегом 175 тысяч км . Минивэн оснащен 2,8-литровым бензиновым двигателем и «автоматом». Вариант, конечно, не самый экономичный, но зато надежный. Однако, как и в случае с «опелем», крайне сложно найти автомобиль с крепким кузовом, потому что гниет это семейство минивэнов основательно. Зато с подвеской и моторами особых проблем нет, все ремонтируется дешево.

Renault Espace





Будь в нашем распоряжении 12 тысяч рублей, мы бы обратили свои взоры на французский вэн Renault Espace. Например, как этот — 2005 года выпуска с пробегом 245 тысяч км . Автомобиль оснащен дизельным мотором объемом 1,9 литра и механической коробкой передач. Кредо Espace — больше «плюшек» за небольшие деньги. Поэтому здесь вам и ключ-карта, и кнопка запуска, и климат-контроль, и широкие возможности трансформации. Кресла по одному удаляются из салона, так что организовать спальное место — не проблема. Да и склонностью к коррозии эта модель не отличается.

Mercedes-Benz Vito





Имея на руках 18 тысяч рублей, есть смысл обратить на полноценный микроавтобус с комфортом минивэна — Mercedes-Benz Vito. Экземпляр 2005 года выпуска продается с пробегом 240 тысяч км . Под капотом у него — относительно беспроблемный и хорошо изученный дизельный мотор объемом 2,1 литра. В салоне — простор и раздолье, семь пассажиров могут ехать с королевским комфортом, а в случае чего двое могут переночевать в машине, словно в номере люкс.

Opel Zafira





В категории «около 20 тысяч рублей» можно искать что-то внестительное, экономичное и с небольшим пробегом. мы бы предложили Opel Zafira 2012 года выпуска с пробегом всего 41 тысяча км. Двигатель здесь бензиновый, объемом 1,8 литра. Салон может похвастаться фирменной системой трансформации Flex7. С надежностью у этого поколения проблем нет, равно как и с антикоррозийной стойкостью. А с таким пробегом можно еще несколько лет беспокоиться только о своевременом техобслуживании.

Audi Q7





Нет такого бедного белоруса, который бы не мечтал выглядеть богато. Поэтому когда карман жгут 30 тысяч рублей, лучшим выбором для семьи станет Audi Q7. За такую сумму сейчас можно купить автомобиль 2006 года выпуска с любимым трехлитровым «дизелем» и пробегом 120 тысяч км. Спинки сидений здесь укладываются вровень с полом, так что если в дальнем путешествии экономить на отелях, то можно переночевать в машине вдвоем. Единственное, на чем не получится сэкономить, так это на обслуживании большого кроссовера. Но кого это останавливает?

Toyota Venza





В категории «до 35 тысяч рублей» мы бы выбрали Toyota Venza. Автомобиль большой, комфортный, вместительный. И богатый на различные опции. За такие деньги продается автомобиль 2011 года выпуска с пробегом 85 тысяч км . Двигатель — 2,7-литровый бензиновый, коробка передач — автоматическая. Спинки задних сидений в Venza укладываются вровень с полом, что позволяет организовать спальную площадку для двоих человек. Каких-то характерных «болячек» у автомобиля нет. Хотя цена нам кажется несколько преувеличенной.

Land Rover Discovery





Будь у нас около 40 тысяч рублей, мы бы посмотрели в сторону Land Rover Discivery четвертого поколения. За такие деньги можно купить автомобиль 2010 года выпуска с пробегом 167 тысяч км и трехлитровым дизельным V6 под капотом . На трассе автомобиль комфортен, как лимузин, а на бездорожье прет, как танк. Конечно, за этим авто не тянется шлейф легенд о надежности, скорее даже наоборот. Но зато это легенда, классика и не банальщина вроде Mercedes ML.

Mercedes-Benz GL





Если уж и рассматривать швабскую марку в качесвте автомобиля для путешествий, то пусть это будет Mercedes-Benz GL. Это у нас он — символ статуса и показатель уровня. А по сути — комфортный семейный внедорожник. Хотя, конечно, и недешевый. За 50 тысяч рублей мы нашли автомобиль 2011 года выпуска с пробегом 247 тысяч км . В салоне — семь полноценных кожаных сидений, которые при складывании образуют небольшую однокомнатную квартиру. Ночевка вдвоем проблем вообще не доставит. На серьезное бездорожье на GL лучше все же не соваться — автомобиль тяжелый и большой. Хотя пролезть поближе к заповедному местечку на озере он сможет.

Volkswagen California





А вот обладая неограниченными возможностями — читай, имея свободных 60 тысяч рублей, мы бы остановили свой выбор на самом правильном автомобиле для путешествий — Volkswagen California. За обозначенную сумму, правда, можно купить автомобиль 2011 года выпуска с пробегом 188 тысяч км . Много? Зато можно быть увереннным, что большая часть этих километров пришлась на расслабляющие трассовые режимы. Знаменитая серия народных фургонов идеально приспособлена для путешествий. Тут тебе и столики, и умывальник, и плита, и спальня, и гостинная. И все это на территории пару-тройку квадратных метров.