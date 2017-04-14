В студии радио Sputnik Беларусь астролог, создательница исследовательской группы "Основание", консультант Академии биржевого тренинга в Чикаго Василина Мицкевич рассказала о том, как отличить специалистов астрологической науки от шарлатанов и поделилась прогнозом на ближайшую перспективу.

"Арест Зараева — это событие в рамках закономерности. В нем даже можно найти что-то позитивное для астрологии, просвещения и образования. Я просмотрела, чем занимался Зараев, на его youtube-странице присутствовала такая тематика, как магия и вампиризм. Я не сторонник того, чтобы астрологи лезли туда, куда им не положено, в магию, эзотерику. Людям нужно объяснять, что такое астрология и что такое мошенничество в рамках экстрасенсорики и эзотерики", — отметила Мицкевич.

При этом астролог убеждена, что мошенников порождает само общество. Если в обществе есть спрос на какую-либо категорию специалистов, то недостаток таких специалистов сразу же заполняется мошенниками. Это происходит и в астрологии, кроме того, во многом, спрос стимулируют и средства массовой информации.

"Например, "Битву экстрасенсов" смотрят миллионы. Посмотрела пенсионерка эту передачу и все, у нее стресс, куда она пойдет? Она пойдет к бабке-знахарке, экстрасенсу, магу, но она не пойдет туда, куда нужно, к психологу и психотерапевту. Это проблема просвещения и образования. СМИ порой, вместо того чтобы просвещать и образовывать население, занимаются тем, что продвигают шоу, в котором мало истинных специалистов, но на нем можно заработать деньги. А люди думают, что это правда", — рассказала астролог.

Собеседница Sputnik отметила, что до людей, в том числе и через СМИ, нужно доводить, что делать в стрессовой ситуации и к каким специалистам обращаться.

Василина Мицкевич также обратилась к актуальным современным темам. По словам астролога, в настоящее время используются более современные методы в прогнозировании с учетом вновь открытых объектов солнечной системы, таких как открытая в Рассеянном диске планета Седна.

"Седна влияет именно на миграционные процессы. И в данный момент она поражается планетой Уран, что провоцирует очередную волну беженцев и мигрантов. Но мигранты — это всего лишь итог, на этом фоне будут обостряться внешнеполитические конфликты и они будут трехсторонними. Мы уже знаем, что есть Россия, Америка и Китай. В ближайшей перспективе ситуация будет только усугубляться", — рассказала астролог.

По словам астролога, в ближайшее время общество будет находиться на пороге глобальной войны, и эта ситуация многим поможет задуматься о том, что больше внимания нужно уделять образованию и просвещению.

Беседу с астрологом Василиной Мицкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.