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В ночь на субботу 15 апреля «Белнефтехим» в соответствии с традицией увеличил стоимость топлива на 1 копейку.

Таким образом, с середины марта, когда впервые была пересмотрена цена, стоимость топлива на белорусских АЗС выросла уже на 5 копеек.

Теперь цена АИ-98 составляет 1 рубль 35 копеек, АИ-95 — 1 рубль 24 копейки, АИ-92 — 1 рубль 16 копеек, ДТ — 1 рубль 28 копеек.