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Лукашенко поздравил с Пасхой христиан Беларуси и патриарха Кирилла

15.04.2017 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил с Пасхой христиан Беларуси и патриарха Кирилла

newpix.ru

В канун главного христианского праздника глава Беларуси поздравил всех христиан Беларуси и направил соответствующее послание Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире. Наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий. Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным», - говорится в поздравлении христианам Беларуси.

«Пусть радость этого дня сопутствует каждому в деле духовного совершенствования, преображая нашу жизнь, воодушевляя на созидательный труд, приближая нас к высоким христианским идеалам», - продолжается поздравление.

В его конце президент Беларуси пожелал белорусам «тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях», а также «здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким».

В послании патриарху Александр Лукашенко выразил уверенность, что Русская Православная Церковь будет и в дальнейшем способствовать упрочению духовных основ общества, помогая укреплять дружбу и взаимопонимание между народами Беларуси и России. 

 
 
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В канун главного христианского праздника глава Беларуси поздравил всех христиан Беларуси и направил соответствующее послание Патриарху Московскому и всея Руси...

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