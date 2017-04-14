Те, кто любит считать деньги, уверены: дешевле будет снимать дачу на лето, чем покупать дом и ежегодно вкладывать в него деньги. Сколько того лета? Три месяца — и все, а дальше дом пустует. Поскольку в этом есть логика, решили прицениться к дачам, которые находятся в пределах 40 километров от Минска.

Самую близкую к Минску дачу предлагали в садовом товариществе в 5 километрах от МКАД, в логойском направлении. За месяц проживания в двухэтажном доме хозяева просили 500 рублей.

— Объявление еще на сайте? — удивилась хозяйка Людмила. — Знаете, передумала я ее сдавать. Все-таки дом — это очень личное. Да, деньги сейчас нужны, но как представила, что там будет кто-то жить, пусть и сезонно, стало не по себе.

Жалко, конечно: с этой дачи можно было бы спокойно ездить на работу в столицу. Впрочем, других вариантов хватает.

В 17 километрах от МКАД (Острошицкий городок), в С/Т «Индустрия» предлагают в аренду дачу только на май и сентябрь. «Дом двухэтажный, теплый. В нем 5 диванов, везде розетки, ночники, люстры, ковры, секция и шкаф для одежды. Полноценная кухня со всем необходимым содержимым. Постельное белье, подушки, одеяла, умывальник. Горячая вода только в помещении, где находится душ, там и умывальник с горячей водой». Участок — 6 соток, с клубникой, крыжовником и морем тюльпанов. Цена вопроса — 400 рублей в месяц.













За эти же деньги — 400 рублей в месяц — предлагают дачу в С/Т «Усяжа», в 20 километрах от Минска. «Дом 60 квадратных метров, 1-й этаж — кухня, моечная, парная, с/узел; 2-й этаж — комната-спальня. Дом с мебелью (2 дивана, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, кухонный уголок). Участок — 10 соток, пригоден для посадки огорода».





На май-сентябрь предлагают дачу в Атолино (10 км от Минска) за 700 рублей в месяц. Дом двухуровневый, деревянный, 150 «квадратов». Отопление печное. В доме есть сантехника, сауна, камин. Участок — 6 соток.





Дачу в деревне Полоневичи (район Дзержинска) предлагают на сезон тоже за 700 рублей в месяц. Дом двухэтажный, обустроенный, с камином и печкой. Есть баня. Участок — 6 соток.













В С/Т «Нейтрон» (12 км от МКАД, смолевичское направление) предлагают дачу с мая по сентябрь за 900 рублей в месяц. Дом трехэтажный, 117 «квадратов», со всеми коммуникациями, печью и камином. Участок — 7 соток.









В риелторских базах можно встретить и совсем неожиданные объявления: есть люди, которые предлагают свои дачи бесплатно, в крайнем случае просят деньги только на взносы в садовое товарищество.





Одно из таких цитируем: «Сдается с мая по август небольшой дощатый домик. Удобств нет, электричества нет, только вода. Основное условие — обработка, посадка и сбор урожая для ваших нужд + покос газонной травы на 5 сотках. Инструмент для обработки и посадки есть. Домик находится в садовом товариществе в 8 км от МКАД по ходу электрички. Направление — пуховичское. От электрички до дома 6 мин. медленным шагом. Цена символическая, чтобы погасить оплату взносов. На участке много кустов малины, ежевики, смородины, а также клубника. Вами будет собрано не одно ведро каждой ягодной культуры». По телефону ответили, что объявление уже неактуально. Впрочем, в базе такие объявления не редкость.