В обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Сегодня стартует розыгрыш билетов на концерт группы "Звери ", который состоится в «Прайм Холле» 1 июня. Участие в розыгрыше продлится до 20 апреля.





Для участия в розыгрыше билетов на концерт группы "Звери" вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Для группы «Звери» акустика — это всегда эксперимент, в Минске такой концерт состоится впервые . "Фишка" новой программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы «Звери» Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа 1 июня в «Прайм Холл».

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Что: концерт группы "Звери". Когда: 1 июня 2017 года, 20.00. Где: «Прайм Холл» ПОДРОБНОСТИ КОНЦЕРТА И БИЛЕТЫ

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.