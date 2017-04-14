На часах уже восемь, но очередь возле ночного клуба «Европа» не исчезает. С плаката формата А4 на собравшихся смотрят лазурные глаза еще не спортивного и не брутального балагура-весельчака Михалка. Сегодня не будет «Adиdas» и бело-красно-белых флагов. Зато будут трубы и «Яблони».





Внутри уже переполненный танцпол зовет кумиров на сцену, скандирует их песни. Но вот кто-то, воспользовавшись секундной паузой, попытался было затянуть «Между нами тает лед», шутка не прошла.





Наконец на сцене из-под огромных канделябров люстр показываются Михалок и команда. В отглаженных джинсовых рубашках они исполняют все, что от них сегодня ждут — «Ау», «Ты кинула», «Евпатория»…









Под эти песни у многих собравшихся здесь проходили беззаботные школьные годы, встречались первые бессонные рассветы, а кое-кто тогда даже еще не родился.

Артему 16. И если разобраться, то всю его сознательную жизнь Михалок в Беларуси был под запретом.

— Эти песни я слышал, еще когда в детский сад ходил, а потом все это на какое-то время куда-то исчезло. Из телевизора, но не из интернета, а затем появилась ВRUTTO, — восстанавливает хронологию школьник. — Но мне нравятся оба периода творчества Михалка.





Инна, Татьяна и Людмила под песни Михалка выходили замуж, рожали детей, пели им колыбельные. Прошло 20 лет, и ничего не изменилось:

— Ляпис это форэва. Это же наша молодость. Эти песни его слушали, когда были молодыми, когда еще все хотелось, понимаете?





Напомним, выступления Сергея Михалка и его групп «Ляпис Трубецкой», а затем и ВRUTTO были несколько лет в Беларуси под запретом. Зеленый свет музыканты получили в октябре прошлого года, когда в Гомеле местные власти неожиданно для всех вдруг разрешили концерт ВRUTTO . Выступление предсказуемо прошло с аншлагом, все 4 тысячи билетов были распроданы.

















