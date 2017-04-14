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Данкерт дал добро на экспорт «Бабушкиной крынки» и «Велес-Мита»

15.04.2017 12:17 — Разное | Ежедневник  
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Данкерт дал добро на экспорт «Бабушкиной крынки» и «Велес-Мита»

Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий: теперь в Россию "Велес - Мит" может поставлять говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а "Бабушкина крынка" - молочную продукцию.

Правда, пока не сняты ограничения на поставку могилевским холдингов в Россию  сыров и сухого молока. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель российского ведомства Юлия Мелано.

"Учитывая результаты анализа материалов, полученных инспекторами Россельхознадзора в ходе проведенной инспекции в Республике Беларусь в период с 5 по 13 апреля 2017 года, Россельхознадзор разрешил осуществлять поставки продукции с двух белорусских предприятий", - сказала она.

В Москве в пятницу прошли переговоры по итогам инспекции белорусских предприятий. Российскую сторону представлял замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, белорусскую - министр сельского хозяйства Леонид Заяц. На встрече были подведены итоги инспекции 18 предприятий. Окончательный отчет Россельхознадзор отправит Беларуси 20 апреля, отметила Мелано.

Напомним, что с  6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Беларусь стала "перевалочной базой", через которую в Россию попадают санкционные продукты. Кроме того, у Россельхознадзора были претензии к молочной продукции, произведенной в самой Беларуси. Ввоз этой продукции с ряда предприятий республики также был запрещен.

 
 
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Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий: теперь в Россию "Велес - Мит" может поставлять говядину, мясопродукты и готовую мясную...

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