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Эксперт: еще копейка к цене топлива влияет и на розничные цены

15.04.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С 15 апреля цена на топливо в Республике Беларусь выросла еще на одну копейку. Новые цены были размещены в субботу на официальном сайте концерна "Белнефтехим". Стоимость на автозаправках теперь следующая: АИ-92-К5 — Br1,16, АИ-95-К5 — Br1,24, ДТ-К5 — Br1,28. В концерне неоднократно подчеркивали, что резкого роста цен на топливо в Беларуси не будет.

Повышение цены на автомобильное топливо в Беларуси на одну копейку на радио Sputnik Беларусь прокомментировал экономический эксперт, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической политики БГЭУ Владимир Поплыко.

"Безусловно, повышение цен не есть радостное событие. С одной стороны мы понимаем, что в непростой экономической ситуации хотелось бы пополнить бюджет, поскольку топливо является акцизным продуктом, и государство в данном случае имеет при повышении цен определенный доход", — отметил Поплыко.

Эксперт: еще копейка к цене топлива влияет и на розничные цены
© Sputnik Александр Кряжин
Плюс копеечка: в Беларуси снова подорожало топливо

Но с другой стороны, по словам эксперта, очередное повышение цен на топливо несет за собой  определенные издержки, и это не только бухгалтерские проводки.

"Вопрос может заключаться в том, что в конечном итоге цена топлива заложена в себестоимости товаров работ и услуг, и даже минимальное постепенное повышение цен на топливо будет подталкивать потребительские розничные цены вверх", — сказал Поплыко.

Как ранее сообщили в концерне "Белнефтехим", повышение цен на топливо в Беларуси будет происходить поэтапно, оно обосновано конъюнктурой нефтяного рынка.

Это уже пятое в текущем году подорожание автомобильного топлива: ранее "Белнефтехим" поднимал цены на одну копейку 11 и 18 марта, 1 и 8 апреля.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь и Россия урегулировали нефтегазовый спор: РФ будет поставлять в республику ежегодно до 2024 года по 24 миллиона нефти, при этом Беларусь будет сама определять, что делать с сырьем — перерабатывать на собственных НПЗ или перекачивать в третьи страны.

Комментарий экономического эксперта, кандидата экономических наук, доцента кафедры экономической политики БГЭУ Владимира Поплыко о повышении цен на топливо на одну копейку слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Цены на автомобильное топливо в Беларуси с 15 апреля выросли еще на одну копейку; по мнению экономического эксперта, даже минимальное поэтапное повышение цен на...

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