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Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по волейболу

15.04.2017 13:23 — Разное | Ежедневник  
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Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по волейболу

ont.by

Впервые клуб из горняцкой столицы Беларуси поднялся на первое место в национальном чемпионате.

14 апреля волейболисты «Шахтера» обыграли в третьем матче финальной серии действующего чемпиона - минской «Строитель». Счет встречи -  3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:20)

Минский «Строитель» ранее занимал первое место на протяжении семи сезонов.

«Бронзу» в первенстве завоевала команда БАТЭ-БГУФК, которая в третьей игре победила обуховский  «Легион» - 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 28:26). 

 
 
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Впервые клуб из горняцкой столицы Беларуси поднялся на первое место в национальном чемпионате.

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