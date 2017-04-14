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Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по волейболу
15.04.2017 13:23 — Разное | Ежедневник
ont.by
Впервые клуб из горняцкой столицы Беларуси поднялся на первое место в национальном чемпионате.
14 апреля волейболисты «Шахтера» обыграли в третьем матче финальной серии действующего чемпиона - минской «Строитель». Счет встречи - 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:20)
Минский «Строитель» ранее занимал первое место на протяжении семи сезонов.
«Бронзу» в первенстве завоевала команда БАТЭ-БГУФК, которая в третьей игре победила обуховский «Легион» - 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 28:26).
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Впервые клуб из горняцкой столицы Беларуси поднялся на первое место в национальном чемпионате.
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