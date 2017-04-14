В беседе с ведущим радио Вячеславом Шараповым Евгений Крыжановский отметил, что объединение таких понятий как "родина" и "государство" было бы идеальной ситуацией в обществе, а также сравнил восприятие этих понятий на постсоветской территории и в западных странах.

"Например, уезжает француз в Новую Зеландию, живет там всю жизнь, но он все равно француз, и никто не говорит, что он предал родину. Кстати, когда в Россию ненадолго переехал Жерар Депардье, вся Россия тогда обрадовалась, вручали гражданство, паспорт, но ведь по большому счету, человек предал родину. Если бы наш так сделал, мы бы его прокляли. А там совсем по-другому", — отметил Крыжановский.

По словам собеседника, чувство гордости не только за родину, но и за свое государство может восприниматься как большое счастье для человека, и в этом случае понятия становятся тождественными.



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"Когда Англия воевала с фашистами, Черчилль издал приказ о том, что правительство должно питаться точно так же, как и простые англичане. И они ели сухари, пайки, и это было действительно единение", — привел пример Крыжановский.

Собеседник отметил, что нынешние депутаты в Беларуси получают достаточно приличные зарплаты, но при этом, по мнению Крыжановского, сегодня сложилась ситуация, в которой выбранный народом депутат должен жить так же, как народ. Если, например, сделать зарплаты средними по стране, можно было бы сразу увидеть, кто идет в депутаты, а кто нет, предположил артист.

Полную версию беседы с заслуженным артистом Республики Беларусь, заместителем председателя Либерально-демократической партии Евгением Крыжановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.