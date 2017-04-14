﻿ Первый автомобиль на строящемся заводе "БелДжи" будет собран к концу мая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый автомобиль на строящемся заводе "БелДжи" будет собран к концу мая

15.04.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый автомобиль на строящемся заводе «БелДжи» будет собран к концу мая, заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.


«Строительно-монтажные работы выполнены почти на 100%. Идет наладка оборудования. Мы планируем, что где-то с 15−20 мая приступим к сборке опытной партии. Сейчас определенное количество корпусов собрали, посмотрели. К концу мая будет первый автомобиль, собранный по полному циклу: сварка, подготовка к покраске, покраска, сборка, испытание», — отметил Владимир Семашко.

По его словам, официальное открытие завода и начало массового производства запланировано на сентябрь.

Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год. На уже существующем заводе налажено производство кроссовера Geely Emgrand X7, седана Geely SC7 и хетчбэка Geely LC Cross.

A.TUT.BY — покупка и продажа новых и б/у авто в Беларуси. Объявления от частных лиц, предложения автохаусов и официальных дилеров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"К концу мая будет первый автомобиль, собранный по полному циклу: сварка, подготовка к покраске, покраска, сборка, испытание", - отметил Владимир Семашко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Крыжановский: насколько совместимы понятия "родина" и "государство"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика