МИНСК, 15 апр – Sputnik. Синоптики объявили на воскресенье 16 апреля оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветер.

"В воскресенье ночью в юго-западных районах, а днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", — рассказали в гидрометцентре.

Ожидается, что сильный ветер будет утром и днем, по северу страну в воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

В Минске в воскресенье днем также ожидаются осадки, максимальная температура воздуха днем составит +5..+7°С.



