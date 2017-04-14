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Сильный ветер: синоптики объявили на Пасху оранжевый уровень опасности
15.04.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Синоптики объявили на воскресенье 16 апреля оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветер.
"В воскресенье ночью в юго-западных районах, а днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", — рассказали в гидрометцентре.
Ожидается, что сильный ветер будет утром и днем, по северу страну в воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.
В Минске в воскресенье днем также ожидаются осадки, максимальная температура воздуха днем составит +5..+7°С.
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Ночью в юго-западных районах, а днем на большей части территории страны, в том числе и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.
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