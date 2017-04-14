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Сильный ветер: синоптики объявили на Пасху оранжевый уровень опасности

15.04.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Синоптики объявили на воскресенье 16 апреля оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветер.

Сильный ветер: синоптики объявили на Пасху оранжевый уровень опасности
© Pixabay
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"В воскресенье ночью в юго-западных районах, а днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", — рассказали в гидрометцентре.

Ожидается, что сильный ветер будет утром и днем, по северу страну в воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. 

В Минске в воскресенье днем также ожидаются осадки, максимальная температура воздуха днем составит +5..+7°С.


 
Теги: Минск
 
 
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Ночью в юго-западных районах, а днем на большей части территории страны, в том числе и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

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