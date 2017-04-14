



В ходе выезда на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Бишкек Александр Лукашенко провел переговоры с главой Молдовы Игорем Додоном.

Глава белорусского государства выразил убеждение, что страны смогут значительно продвинуть свои отношения, несмотря на существующие сложности, сообщает по итогам встречи на официальном сайте белорусского лидера.

«Наверное, давно нам надо было встретиться и поговорить о дальнейших шагах по укреплению отношений Беларуси и Молдовы. Должен честно сказать, что мы делаем все для того, чтобы не разорвались наши связи с вашей прекрасной страной, - сказал Александр Лукашенко. - Вы человек новой формации, но абсолютно тех же взглядов и той политики, которой мы в Беларуси придерживаемся. Поэтому я думаю, что, несмотря на проблемы, мы сможем продвинуть наши отношения. У нас принцип один: можем сделать что-то для своих друзей, родных людей - сделаем. Если будет желание двигаться навстречу (экономика нас все равно к этому подтолкнет), мы с вами сделаем немало и для Молдовы, и для Беларуси».

Президент отметил, что не единожды бывал в Молдове и очень хорошо знает эту страну. «Разные у вас были составы правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения. При всех сложностях (определенные проблемы были и по транзиту, по логистике, и так далее) мы постепенно двигались вперед. Не скажу, что мы активно продвигались в области экономики и торговли в последние годы, но все-таки нам удалось в эти сложные годы сохранить положительную динамику», - обратил внимание белорусский лидер.

В свою очередь Игорь Додон подчеркнул, что в Молдове хорошо знают Беларусь и даже по-доброму завидуют ее успехам в различных сферах. «Беларуси удалось сохранить и то хорошее, что было в советское время, и сельское хозяйство, и инфраструктурные проекты. Для нас это является хорошим примером. Говорю это честно и открыто», - сказал он.

Президент Молдовы признался, что часто ставит в пример Беларусь и западным партнерам, которые периодически ее критикуют. «Давайте реально посмотрим, что происходит в экономике Беларуси. Этим не могут гордиться даже многие европейские страны», - заявил он.