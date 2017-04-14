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Благодатный огонь в очередной раз сошел Иерусалиме

15.04.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Благодатный огонь, символизирующий воскресшего Иисуса Христа, сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь в очередной раз сошел Иерусалиме
© Sputnik Сергей Пятаков
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Этот огонь по традиции выносит из Кувуклии, небольшой часовни желто-розового мрамора в центре Ротонды Храма, где находится Гроб Господень, Иерусалимский Патриарх. Перед входом в Кувуклию он разоблачается, остается лишь в подризнике, епитрахили, поясе и поручах. С собой он берет лишь пучки свечей. В каждом по 33 свечи – по годам земной жизни Иисуса Христа.

За ним внутрь входит и армянский архимандрит, который также держит в руках свечи. Его задача – передать святой огонь людям через южное отверстие Кувуклии.

Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня ожидают тысячи человек. До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов. 

Когда внутри Кувуклии появляется свет, в храме раздается колокольный звон. От свечей патриарха и армянского архимандрита, огонь быстро распространяется по храму.

За церемонией схождения Благодатного огня наблюдают прихожане православных церквей, а также Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. 

Кроме того, благодатный огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляют в Беларусь, Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдову, Польшу и Болгарию. К пасхальной службе в 23:00 огонь будет доставлен в Свято-Духов кафедральный собор.

 
Теги: Минск
 
 
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На особом богослужении, которое ежегодно совершается в Великую субботу накануне Пасхи в Храме Гроба Господня, по традиции собрались тысячи верующих, чтобы первыми...

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