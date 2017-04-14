К Пасхе опытные хозяйки начинают подготовку заранее, у кого-то уже есть проверенные рецепты пасхальных куличей, кто-то предпочитает каждый раз пробовать что-то новое. Если вы еще не нашли «свою» выпечку — попробуйте приготовить маковый рулет, может, он станет хорошей праздничной традицией вашей семьи.





Ингредиенты:

Для рулета:

450 г муки (или немного больше, в зависимости от того, сколько возьмет тесто)

35 г сливочного масла

0,5 стакан тёплого молока

12 г свежих дрожжей

2 яйца (одно для теста, второе для смазывания поверхности рулета)

0,4 стакана сахара

¼ ч.л. соли

5 г ванильного сахара

1 ст.л. растительного масла

Для маковой начинки:

120 г мака

70 г изюма

200 мл горячего молока

300 мл кипятка

2 ст.л. сахарной пудры

1,5 ст.л. меда

2 ст.л. коньяка

¼ ч.л. корицы

20 г сливочного масла





Приготовление:

Растопить сливочное масло для теста, охладить. В теплом молоке развести дрожжи, добавить щепотку сахара. Накрыть крышкой и дать постоять 15 минут. В отдельной емкости взбить яйцо с обычным и ванильным сахаром, солью. В большую миску всыпать просеянную муку, в центр влить подошедшие дрожжи, взбитое яйцо, сливочное и растительное масло. Вымесить тесто до эластичного состояния. Накрыть двойным кухонным полотенцем и поставить на небольшую миску с теплой (около 40 градусов) водой. По мере охлаждения воду подогревать. Тесто должно увеличиться в 2 раза, после этого его следует слегка вымесить, снова накрыть полотенцем и поставить на емкость с теплой водой. Тесто снова увеличится в 2 раза. После можно формировать рулет. Изюм ошпарить, промыть, просушить, слегка промокнув салфеткой, залить коньяком. Дать настояться в течение 15 минут. Затем слить. Мак залить кипятком, довести до кипения, периодически помешивая, затем дать покипеть минут 10, снимая пену. Процедить мак через двойной слой ткани, вернуть его в кастрюлю и залить горячим молоком. После того как смесь покипит минут 15, выключить, накрыть крышкой и дать настояться до набухания. Процедить мак с помощью ткани.





Смешать мак с сахарной пудрой, медом, корицей и изюмом. Количество сахара или меда можно увеличить в зависимости от вкусовых предпочтений. На силиконовом коврике, припыленном мукой, раскатать готовое тесто толщиной около 8 мм. Размер рулета скорректировать исходя из размеров противня. В середину выложить маковую начинку, распределить ее лопаткой по направлению от центра, оставляя нетронутыми края рулета 1,5−2 см. Скрутить рулет и аккуратно переложить его с коврика на смазанный маслом пергамент на противне. Рулет должен отдохнуть минут 15. Взбить яйцо и смазать им поверхность рулета. Через 5 минут поместить рулет в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 45 минут до готовности.

С праздником!