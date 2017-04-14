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Готовим к Пасхе: рецепт макового рулета

15.04.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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К Пасхе опытные хозяйки начинают подготовку заранее, у кого-то уже есть проверенные рецепты пасхальных куличей, кто-то предпочитает каждый раз пробовать что-то новое. Если вы еще не нашли «свою» выпечку — попробуйте приготовить маковый рулет, может, он станет хорошей праздничной традицией вашей семьи.


Ингредиенты:

Для рулета:

  • 450 г муки (или немного больше, в зависимости от того, сколько возьмет тесто)
  • 35 г сливочного масла
  • 0,5 стакан тёплого молока
  • 12 г свежих дрожжей
  • 2 яйца (одно для теста, второе для смазывания поверхности рулета)
  • 0,4 стакана сахара
  • ¼ ч.л. соли
  • 5 г ванильного сахара
  • 1 ст.л. растительного масла

Для маковой начинки:

  • 120 г мака
  • 70 г изюма
  • 200 мл горячего молока
  • 300 мл кипятка
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 1,5 ст.л. меда
  • 2 ст.л. коньяка
  • ¼ ч.л. корицы
  • 20 г сливочного масла


Приготовление:

  1. Растопить сливочное масло для теста, охладить.
  2. В теплом молоке развести дрожжи, добавить щепотку сахара. Накрыть крышкой и дать постоять 15 минут.
  3. В отдельной емкости взбить яйцо с обычным и ванильным сахаром, солью.
  4. В большую миску всыпать просеянную муку, в центр влить подошедшие дрожжи, взбитое яйцо, сливочное и растительное масло. Вымесить тесто до эластичного состояния. Накрыть двойным кухонным полотенцем и поставить на небольшую миску с теплой (около 40 градусов) водой. По мере охлаждения воду подогревать. Тесто должно увеличиться в 2 раза, после этого его следует слегка вымесить, снова накрыть полотенцем и поставить на емкость с теплой водой. Тесто снова увеличится в 2 раза. После можно формировать рулет.
  5. Изюм ошпарить, промыть, просушить, слегка промокнув салфеткой, залить коньяком. Дать настояться в течение 15 минут. Затем слить.
  6. Мак залить кипятком, довести до кипения, периодически помешивая, затем дать покипеть минут 10, снимая пену. Процедить мак через двойной слой ткани, вернуть его в кастрюлю и залить горячим молоком. После того как смесь покипит минут 15, выключить, накрыть крышкой и дать настояться до набухания. Процедить мак с помощью ткани.


  1. Смешать мак с сахарной пудрой, медом, корицей и изюмом. Количество сахара или меда можно увеличить в зависимости от вкусовых предпочтений.
  2. На силиконовом коврике, припыленном мукой, раскатать готовое тесто толщиной около 8 мм. Размер рулета скорректировать исходя из размеров противня. В середину выложить маковую начинку, распределить ее лопаткой по направлению от центра, оставляя нетронутыми края рулета 1,5−2 см.
  3. Скрутить рулет и аккуратно переложить его с коврика на смазанный маслом пергамент на противне. Рулет должен отдохнуть минут 15.
  4. Взбить яйцо и смазать им поверхность рулета. Через 5 минут поместить рулет в разогретую до 180 градусов духовку.
  5. Выпекать 45 минут до готовности.

С праздником!

 
 
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