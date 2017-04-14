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Волейболисты "Шахтера" выиграли чемпионат Беларуси, прервав 7-летнюю гегемонию "Строителя"

15.04.2017 08:59 — Разное | Tut.by  
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Волейболисты «Шахтера» впервые в истории команды победили в чемпионате Беларуси, обыграв в третьем матче финальной серии минский «Строитель» со счетом 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: shahter-vc.by

Солигорский клуб занял первое место на предварительном этапе турнира и получил преимущество своей площадки перед началом решающей стадии в плей-офф в борьбе за золотые награды. В родных стенах горняки дважды были сильнее минчан (3:0, 3:1) и каждый следующий матч мог принести им золотые медали чемпионата. «Шахтер» не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в Минске оформил чемпионство, добившись победы в четырех партиях.

Ранее минский «Строитель» семь лет подряд занимал первое место в турнире.

Бронзовыми призерами стали волейболисты БАТЭ-БГУФК, которые в решающей третьей игре были сильнее обуховского «Легиона» — 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 28:26).

По итогам чемпионата Беларуси по волейболу определены лучшие игроки по амплуа. Павел Куклинский («Строитель») признан лучшим нападающим, лучшим пасующим — Юрий Лабецкий («Шахтер»), лучший блокирующий — Андрей Протасеня («Шахтер»), лучшим игроком признан украинский легионер горняков Виталий Бондарь («Шахтер»).

В женском чемпионате Беларуси борьбу за первое место ведут «Минчанка» и мозырская «Жемчужина Полесья». В серии до трех побед столичные волейболистки ведут 1:0, одержав победу на своей площадке со счетом 3:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Волейболисты "Шахтера" впервые в истории команды победили в чемпионате Беларуси.

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