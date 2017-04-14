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Российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука

15.04.2017 16:36 — Разное | Tut.by  
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Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» достигла на испытаниях восьми скоростей звука. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства, не уточнив, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты.

Ракеты «Циркон», отметил источник, могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет «Калибр» и «Оникс».

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщили ТАСС ранее другие источники в российской «оборонке», в этом году «Циркон» проходит государственные испытания.

После принятия на вооружение ракета, в частности, должна пополнить боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».

Дальность стрельбы «Цирконом», согласно открытым данным, составляет около 400 километров; максимальная скорость ракеты указывается в районе 4−6 Махов.

 
 
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"Цирконы" могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс".

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