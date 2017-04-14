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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15.04.2017 16:27 — Разное | Ежедневник
vedomosti-ua.com
Из храма Гроба Господня в Иерусалиме вынесли благодатный огонь.
Как передает в субботу, 15 апреля,
Ранее сообщалось, что христиане из разных стран собрались в храме Гроба Господня в ожидании увидеть чудо схождения благодатного огня. Тогда же стало известно, что огонь впервые доставят в США по инициативе прихожан Русской церкви за рубежом.
Храм Гроба Господня расположен на том месте, где по преданию был распят, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в нем проводится церемония схождения благодатного огня.
Благодатный огонь выносят из храма на особом богослужении, которое каждый год совершается в Великую субботу, накануне Пасхи.
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Из храма Гроба Господня в Иерусалиме вынесли благодатный огонь.
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