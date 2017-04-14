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Huawei расширит свой проект в «Великом камне»
15.04.2017 16:57 — Разное | Ежедневник
newsline.by
Китайская компания Huawei расширит свой проект в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и привлечет в него дополнительные инвестиции.
Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель генерального директора компании Фу Хаоюй.Huawei еще в 2014 году зарегистрировала в парке дочернюю компанию.
"Ожидаем строительства административных зданий. Будем создавать наш инновационный центр, строить центр обучения для белорусских партнеров и наших клиентов в этом парке. Есть договоренности с китайскими партнерами. Мы их привлечем в этот парк", - сказал Фу Хаоюй.
Дочерняя компания группы в Беларуси поставляет и обслуживает телекоммуникационное оборудование.
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Китайская компания Huawei расширит свой проект в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и привлечет в него дополнительные инвестиции.
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