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Huawei расширит свой проект в «Великом камне»

15.04.2017 16:57 — Разное | Ежедневник  
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Huawei расширит свой проект в «Великом камне»

newsline.by

Китайская компания Huawei расширит свой проект в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и привлечет в него дополнительные инвестиции.

Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель генерального директора компании Фу Хаоюй.Huawei еще в 2014 году зарегистрировала в парке дочернюю компанию.

"Ожидаем строительства административных зданий. Будем создавать наш инновационный центр, строить центр обучения для белорусских партнеров и наших клиентов в этом парке. Есть договоренности с китайскими партнерами. Мы их привлечем в этот парк", - сказал Фу Хаоюй.

Дочерняя компания группы в Беларуси поставляет и обслуживает  телекоммуникационное оборудование. 

 
 
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Китайская компания Huawei расширит свой проект в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и привлечет в него дополнительные инвестиции.

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